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SANATÇI FERHAT TUNÇ "TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI" DAVASINDA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul DHA Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanatçı Ferhat Tunç, hakim karşısına çıktı

14 Aralık 2017 17:44

Haber: Özden ATİK / İstanbul DHA
Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanatçı Ferhat Tunç, hakim karşısına çıktı. Tunç savunmasında, \"Suçlamalar siyasidir. Ülkede hukuka ve fikir özgürlüğüne hepimizin ihtiyacı var\" dedi.
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ilk duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Ferhat Tunç katıldı. 35 yıllık sanatçı olduğunu belirten sanık Tunç savunmasında, \"Ülkemde ödül yerine payıma soruşturmalar, konser yasakları ve tutuklamalar düşerken 2010 yılında İngiltere\'de dünya özgür müzik ödülüne layık görüldüm. Barışa, demokrasiye, kardeşliğe, insan haklarına dair etkinliklerde yer aldım. Her zaman barıştan yana oldum. Savaş, şiddet yerine neler konuşulması gerekiyorsa onlar adına şarkılar söyledim. Acılar arasında ayrım yapmadım. Irkçılığa, bağnazlığa karşıyım\" dedi. 

\"SUÇLAMALAR SİYASİ\"
Sosyal medya paylaşımlarının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden sanık Tunç, \"Paylaşımlarımda IŞİD zulmüne maruz kalan bir halkın acılarını dile getirdim. Kobani, IŞİD\'in saldırısına maruz kalmıştı. İddianame ayrımcılığı körükleyici niteliktedir. Suçlamalar siyasidir. Ülkede hukuka ve fikir özgürlüğüne hepimizin ihtiyacı var. Suçlamaları kabul etmiyorum\" diye konuştu. Mahkeme, esas hakkındaki görüşünü bildirmesi için dava dosyasının savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu\'nca hazırlanan iddianamede, sanatçı Ferhat Tunç\'un 2015 ve 2016 yıllarında sosyal paylaşım hesabında yaptığı paylaşımlarında yasadışı PKK /KCK ve onun uzantısı YPG ve YPJ\'nin propagandasını yaptığı ileri sürülüyor. Sanık Tunç\'un \"Terör örgüt propagandası yapmak\" suçundan 1 yıl 3 aydan 6 yıla kadar hapsi talep ediliyor.


 

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