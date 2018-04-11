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Sanatçı Esat Kabaklı kolundan ameliyat oldu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - BURDUR'da dün otomobiliyle geçirdiği kazada yaralanan halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, Isparta'da tedavisinin sürdüğü hastanede kolundaki parçalı kırık nedeniyle ameliyat edildi

11 Nisan 2018 18:54

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - BURDUR\'da dün otomobiliyle geçirdiği kazada yaralanan halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, Isparta\'da tedavisinin sürdüğü hastanede kolundaki parçalı kırık nedeniyle ameliyat edildi.
Burdur\'un Karamanlı ilçesi yakınlarında dün otomobiliyle geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve Isparta Şehir Hastanesi\'nde tedaviye alınan Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı, bugün ameliyat oldu. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Feridun Ruşen Keskin ile Esat Kabaklı\'nın eşi Necla Kabaklı, sanatçının durumuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.
\'GENEL DURUMU İYİ\'
Esat Kabaklı\'nın dün akşam hastaneye geldiğini hatırlatan Başhekim Uzm. Dr. Feridun Ruşen Keskin, sol ön kolda kırık olduğunu söyledi. Dün ödemden dolayı ameliyat olamadığı için bugün saat 13.00 sıralarında ödem çözülünce ameliyata alındığını aktaran Keskin, \"Ön kol ikili kırık plak ve vidayla sabitleştirildi. Şu an itibariyle ameliyattan çıktı. Genel durumu iyi. Akciğerdeki lezyon bugün daha iyi. Birkaç gün daha misafir edeceğiz. Hayati tehlikesi yok\" dedi.
SEVİNÇ GÖZYAŞLARI
Necla Kabaklı da eşinin Isparta\'ya getirilmesinin çok iyi olduğunu ve ameliyatının başarılı geçtiğini aktarırken, \"Gereken bütün imkanlar sağlandı. Gereken bütün iletişim yapıldı. 7\'den 70\'ye herkes ilgilendi. Sonuçlar güzel oldu. Umarım bundan sonra da iyi olacak. Bizlere yardım eden Vali beyimize, savcılarımıza, hakimlerimize hastanenin bütün personeline, Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu.
\'İLK OTOBÜSLE BURAYA GELDİM\'
Ameliyat öncesi eşiyle görüştüklerini kaydeden Necla Kabaklı, çıktıktan sonra görüşemediklerini, başhekimin iyi olduğunu söylediğini aktardı. Kaza haberini nasıl öğrendiğini de açıklayan Kabaklı, şöyle dedi:
\"Fethiye\'deydim. Esat Bey İstanbul\'dan yanıma geliyordu. Gelme saatleri yaklaştığı halde, haber alamayınca merak ettim aradım. Elazığ derneği başkanıyla görüştüm. Telefon ondaydı. \'Noldu\' diye sordum. \'Üzülmeyin, kaza oldu\' dedi. \'Esat Bey çok iyi merak etmeyin\' dedi. Ondan sonra duramadım tabii ilk bulduğum otobüsle buraya geldim. Gelince rahatladım.\"

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