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Sanatçı dostları Osman Kavala için Silivri'de: Buradayız...

"Buradayız, Osman Kavala'ya özgürlük"

07 Ocak 2018 23:54

"Anayasayı ihlal" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla tutuklunan  Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'yı sanatçı dostları Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

Silivri Cezaevi’nin önüne gelen grup, “Buradayız” yazılı pankart açtılar.

Sanatçılar, "Sevgili Osman Kavala ve Türkiye'deki tüm cezaevlerinde düşünceleri nedeniyle siyasi gerekçelerle, haksız yere özgürlüklerinden mahrum bırakılan bütün suçsuz tutuklular için destek ziyaretimizdir. Kültür ve sanat insanları#buradayız #nasılsınız #OsmanKavalayaÖzgürlük #özgürbasın" açıklamasında bulundu.

 

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