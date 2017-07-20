Sanatçı dostları Harun Kolçak için ne dedi?

Prostat kanseri nedeniyle uzun süredir tedavi gören şarkıcı Harun Kolçak, dün gece kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

62 yaşında hayatını kaybeden Kolçak’tan gelen acı haber sonrası tanınmış isimler, Harun Kolçak’la ilgili paylaşımda bulundular.

Birçok isim Kolçak’ın fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşıp, paylaşımlarına ekledikleri notlarla üzüntülerini dile getirdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Eşref Kolçak (babası): “Yavrum çok erken gitti. Allah’ın takdiri ne desem ki… Allah gençlere uzun sağlıklı ömür versin. Nişantaşı’ndaki cenaze namazına sağlığım el vermediğinden dolayı katılamayacağım. Harun, Gemlik’te annesinin yanına gömülecek. Onu benim yanıma Gemlik’e getirecekler, oğlumu bana getirecekler.”

Ferman Akgül: “Ah be Harun Ağbi, şarkı hazırlıyoduk, söyliycektik hani birlikte. Toprağın bol olsun, unutmayacağız seni, ruhumuz seninle”

Ece Seçkin‏: “Çok çok üzüldüm Allah rahmet eylesin. Allah tüm sevenlerine ve ailesine sabır versin… #HarunKolçak”

Oğuzhan Koç: “Çok değerli müzik adamı Harun Kolçak’ı kaybettik… Muhteşem sesini ve şarkılarını hiç unutmayacağız..

Mekanı cennet olsun…”

İbrahim Büyükak: “Güzel abim iyi ki seni tanımışız, iyi ki seni ağırlayabilme şansımız olmuş… Mekanın cennet olsun… #HarunKolçak”

Gülben Ergen: “Senin sesin asırlar geçse bile ölemez ki #HarunKolçak Başımız sağolsun…”

Behzat Uygur‏: “Sen şarkılarınla yaşarsın.”

Mehmet Aslan: “Harun Kolçak hayatını kaybetti… Mekanın cennet olsun duygusal güzel insan…”

Yonca Evcimik: “Harun Kolçak… Allah rahmet eylesin.”

Onur Akay: “1 sene önce 18 Temmuz’da iyi haberini vermiştim. Ne yaptın böyle? Bir güzel sayfa daha kopardın ömrümüzden Harun Kolçak! Nur içinde yat…”

Fırat Tanış: “Sevenleri ve yakınlarına sabır diliyorum. huzur içinde yat. #HarunKolçak”

Demet Akalın Kurt: “Nur icinde yat”

Bülent Emrah Parlak: “Hayatımda bir kişiden imzalı fotoğraf aldım ya 92 ya 93 senesiydi.Tuzla’daydı. Harun Kolçak’tı. Çok üzgünüm çok.”

Emre Kaya: “Of Canım çok yandı bir anda enerjin şimdi başka bir yeri sarsın oralardada mutlu ol güzel insan #Harunkolçak”

Hakan Altun: “Allah rahmet eylesin,mekanın cennet olsun güzel yürekli insan.. #HarunKolçak”

İbrahim Tatlıses: ” Bir sanatçı kardeşimi daha kaybetmenin üzüntüsü içindeyim… Harun Kolçak çok güzel bir ses, iyi bir besteci ve çok güçlü bir yorumcuydu… ALLAH’tan Harun kardeşime rahme; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza baş sağlığı dilerim. Mekanı cennet olur inşALLAH…”

Gökhan Tepe: “Biz seni anladık. Biz senden güzel şeyler aldık…Duruşundan, kalbinden feyz aldık.. Yolun ışıkla dolsun..”

Ayşegül Aldinç: “Ah Harun! İnanamıyorum… Biraz önce seni konuştuk. İyileşecek dedik. Umudumuz hep vardı. Ama yolda gitmeyen şeyler de.. Önceki gün mesajlaştık. Sen bi fotoğraf yolladın parkta oturan kalpli balonlar satan bi baloncu sureti. Anlam veremedim; bi şey yazmamıştın altına. ‘Ne bu? Kalpten balon satıyo sevgililer için. Tlfnunda gözü, tüm yalnızlar hatta çiftler gibi’ yazdım. Göz kırptın bana . Vedaymış demek… ‘Daha dün’le başlayan cümleler kurmak ne anlamsız. Çok ama çok üzgünüm…”

Fettah Can: “Çok iyi bir müzisyeni daha kaybettik. Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun #harunkolçak. Güzel sesin, güzel şarkıların unutulmayacak.”

Seren Serengil: “En son bizim programa konuk olmuştu ve çok iyiyidi çok moralliydi. Anlayamıyorum inanamıyorum kızıyorum bu kadere ben…”

Emel Sayın: “Çok üzgünüm. Allah sevenlerine sabır versin. Nurlarda uyusun.”

Nilüfer Yumlu: “Harun’cum çok uzgunum. Daha 10 gün önce konusmustuk. Çok uzgunum cok. Mekanın cennet olsun.”