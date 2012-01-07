T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sanatçı Azer Bülbül'ün ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek ANTALYA (A.A)

07 Ocak 2012 00:07

-Sanatçı Azer Bülbül'ün ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek ANTALYA (A.A) - 06.01.2012 - Antalya'da otel odasında ölü bulunan sanatçı Azer Bülbül'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şarampol Caddesi'ndeki 3 yıldızlı bir otelin 4'üncü katındaki odasında ölü bulunan Azer Bülbül'ün cesedi, cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otelden çıkartılarak cenaze aracına konuldu. Cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Bülbül'ün, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belirleneceği bildirildi. Sanatçı Azer Bülbül, bir süredir konakladığı otelde kendisini cep telefonundan arayan ve ulaşamadığı için otele gelen menajeri tarafından ölü bulunmuştu. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24