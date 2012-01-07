-Sanatçı Azer Bülbül'ün ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek ANTALYA (A.A) - 06.01.2012 - Antalya'da otel odasında ölü bulunan sanatçı Azer Bülbül'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şarampol Caddesi'ndeki 3 yıldızlı bir otelin 4'üncü katındaki odasında ölü bulunan Azer Bülbül'ün cesedi, cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otelden çıkartılarak cenaze aracına konuldu. Cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Bülbül'ün, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belirleneceği bildirildi. Sanatçı Azer Bülbül, bir süredir konakladığı otelde kendisini cep telefonundan arayan ve ulaşamadığı için otele gelen menajeri tarafından ölü bulunmuştu.