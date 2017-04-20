Sanatçı Aram Serhad tahliye edildi

Asıl adı Gökhan Sevinç olan ve halk arasında Aram Serhad olarak bilinen Kürt sanatçı, 41 gün süren tutukluluğun ardından tahliye edildi..

Aram Serhad için “terör örgütü propagandası” yaptığı iddiasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. 1 Kasım tarihinde görülecek ilk duruşma için arada bulunan sürenin uzunluğu gerekçe gösterilerek ara bir mahkeme yapıldı. Bu ara mahkemede Aram Serhad ile beraber tutuklanan diğer 8 kişi de serbest bırakıldı.

Aram Serhad ile beraber serbest bırakılan kişilerin isimleri şöyle:

Yılmaz Gülaşkı, Selahattin Demirkapu, Ramazan Karaman, Mahmut Karakoyun, Deniz Canpolat, Cumali Karabal, Ali Haydar Kılıç, Ahmet Arif Gürses.

Ne olmuştu?

Aram Serhad, HDP'nin Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde verdiği konser sırasında açılan Abdullah Öcalan posteri, "Rojava'da insanlık katlediliyor" ve "Anadilde eğitim haktır" pankartları nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla 6 Mart tarihinde gözaltına alınmıştı. Serhad, 4 gün süren gözaltı sürecinin ardından 8 kişi ile beraber Elazığ 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti

Serhad, 2014'te Aydın’ın Söke ilçesindeki Newroz etkinliğinde söylediği "Oremar" ve "Bilind Apo" şarkıları gerekçe gösterilerek, 24 Aralık 2015 tarihinde "örgüt propagandası" iddasıyla tutuklanmış, 5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti.