Sanat, politika ve medya dünyasından Ara Güler mesajları

Türkiye'de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi olan Ara Güler, 90 yaşında hayatını kaybetti. Gazetecilikte 68 yılı geride bırakan, 20'ye yakın kitabı bulunan Ara Güler'in vefatının ardından sanat, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda isim de hem taziye mesajı paylaştı hem de usta sanatçı ile olan anılarını anlattı. O mesajlar şöyle:

Fotoğrafçı Coşkun Aral: Dün telefonla konuştum

Türkiye’nin ve dünyanın başı sağ olsun. Çünkü Ara Güler salt Türkiye’nin değil, dünyanın tanıdığı, kendi kuşağının en önemli foto-muhabirlerindendi. Hatta tarihin en büyüklerinden diyebilirim çünkü Ara Güler sadece çektiği fotoğraflarla değil, yaptığı röportajlarla insana ulaştığında elde ettiği bilgilerle de önemli bir insan. Düşünebiliyor musunuz geçtiğimiz kuşağın en önemli liderleriyle günlerini geçirmiş bir insan. Winston Churchill’in İstanbul’da Ara Güler tarafından alınıp gezdirildiğini düşünebiliyor musunuz? Kendisi çok mütevazı bir tabirle “Ben foto-muhabir Ara Güler’im der.” Çok mütevazı her zaman insana göz seviyesinden bakan bir insandı. Çocukluğumda tanıştım onunla, gençliğimde onunla yürümeye çalıştım ama 20’li yaşlara geldiğimde o beni kolumdan tutmuş, salt bir foto-muhabir olmanın değil, iyi bir insan olmanın yolunu göstermişti.

Az önce Londra’dan gelirken uçak piste indiğinde kötü haberleri duydum. Yalan olduğuna inandırmaya çalıştım kendimi. Ama ne yazık ki hastaneye geldiğimde üçüncü kalp krizini kaldıramamıştı.

Ne gariptir ki, dün telefon yoluyla haberleşmemiz oldu kendisiyle. Londra onun için gençliğinde çok önemliydi. Tam konuşamıyormuş ama özellikle konuşmak istemiş benle. Toprağı bol olsun.

Ara Güler'in çalışması salt sanatsal değil. Ara Güler universal bir insan evreseli de geçiyorum. Nereden bakarsanız bakın 75 yıla yakın bir süre ülkenin, coğrafyanın kaderini belirleyen her olayda iz bırakmış biri. O kendisini Osmanlı olarak tanımlardı. Bu topraklara dair en ufacık bir söz ağzından çıkmadı buna eminim. Babası, burada bir okuldayken 1915'teyken maalesef kötü olaylarla bütün bir ailesini kaybetti. Annesi İstanbul Ermesi'ydi. Bütün bunlardan ötürü hiçbir zaman ne babasının aktardıklarını ne kendi hissettiklerini hiçbir şekilde duyurmadı. Buna ilişkin dışarıdan gelen bütün taleplere, "Ben Osmanlı'yım, ben Türk'üm, bizim 7 ceddimiz burada doğdu büyüdü" diyerek kendince görkemliliğini ortaya koyuyordu. Bir dünya insanıydı, bir barış insanıydı. Ben onun hiçbir zaman tırnağı bile olmazdım ama onunla tanıştığım andan itibaren baba şefkatinin dışında bir öğrenci ilişkisini, usta-çırak ilişkisini en mütevazı şekilde yaşadım. Ara'nın yeri çok farklıydı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan: Herkesin kalbini kazanmıştı

Ara Güler Beyoğlu ile özdeşleşmişti. Bir Beyoğlu insanıydı. Yakından ilişkimiz vardı. Dünyanın en önemli siyasetçileri ve sanatçılarıyla röportajlar yapmış. Milyonlarca kare biriktirmiş. En önemli kaynaklardan biri Ara Güler'in çektiği fotoğraflardır. Arşivine dönüş bakıyorsunuz nerede ne oldu oradan görüyorsunuz. Ara Güler'in hayatı bambaşka bir hayat. Herkesin kalbini kazanmıştı.

Tarihçi İlber Ortaylı: Çok güzel bir miras bıraktı

Hepimizin başı sağolsun. Onun fotoğraflarının döneminde büyüdüm. O dönem benim aklımdan çıkmıyor. O İstanbul beni çok etkilemişti. Yaşatan ve hepimize hatırlatan odur. Asi bir çocuk olduğunu söylemek mümkün. Anadolu ve İstanbul kökenli bir Ermeni seçkin ailesinden geliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden. O düzenli bir ticaret ve iş yerinin başında oturmaktansa ve ya tahsiline devam edip yurt dışına gidip çalışmayı tercih etmemiştir. Fotoğraf makinesinin peşinden koşan asi bir çocuk, zor bir delikanlıydı. Çok güzel bir miras bıraktı.

Gazeteci-fotoğrafçı Ercan Arslan: İstanbul'u fotoğraflarında gördük

Ara Güler, Türk basın fotoğrafında çıtayı çok yükseğe koydu. Foto muhabirliğinin altını çizmesi bizim için çok önemliydi. Bu ülkenin ve dünyanın görsel belleğine çok önemli fotoğraflar kattı. Ara Güler fotoğrafları sayesinde İstanbul'un güzel anlarını gördük. Ara Güler'in fotoğrafları sayesinde geçmişle bağlantı kuracağız.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Ömür sermayesini mücevher gibi işledi

Fotoğrafla tarihi zapteden büyük ustayı kaybettik. Ömür sermayesini mücevher gibi işledi. İnsan hayatının ve dertlerinin şahidi bir derviş aramızdan ayrıldı. Ara Güler ustamıza Allah rahmet eylesin.

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Ara Güler'i kaybettik

Kültür ve Sanat dünyamızın dev çınarı Ara Güler'i kaybettik. Ailesine, dostlarına ve halkımıza başsağlığı diliyorum.

TBMM Başkanvekili Mithat Sancar: Çok önemli izler, eserler, sözler bıraktı

Kendisini nasıl tanımladığı sorulduğunda, 'Ben sadece foto muhabiriyim, bir sanatçı değilim, aynı zamanda fotoğrafçı da değilim' derdi. Doğru, bunların hiçbiri değildi. Bana göre bunların çok daha ötesinde bir hayat sürdü. Çok önemli izler, eserler, sözler bıraktı. Kendisine rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz.

Erdoğan'dan taziye telefonu

Ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair Bahaettin Karakoç, Prof. Oya Akgönenç ve fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in vefatı nedeniyle ailelerine telefonla taziyelerini iletti.



