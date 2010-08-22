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Dünya

Sanat hırsızları kaçarken yakalandılar

Mısır’ın başkenti Kahire’deki müzeden çalınan Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'a ait “Gelincikler” isimli tablo, havaalanında ele geçirildi.

22 Ağustos 2010 03:00

T24-Mısır’ın başkenti Kahire’deki müzeden çalınan Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'a ait “Gelincikler” isimli tablo, havaalanında ele geçirildi.


Vincent Van Gogh'un ''Gelincikler'' isimli tablosu Başkent Kahire'de bulunan Mahmud Halil Müzesi’nden bu sabah çalındı.


Tabloyu yurtdışına kaçırmak isteyen iki İtalyan havaalanında polis tarafından yakalandı. Zanlılarla birlikte tablo da ele geçirildi.


50 milyon dolar değerindeki ''Gelincikler'', Van Gogh'un Kahire'de çalınan ikinci eseri oldu.


Ünlü ressamın 1978 yılında çalınan bir eseri de 2 yıl sonra Kuveyt'te bulunmuştu.

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