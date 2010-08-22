Sanat hırsızları kaçarken yakalandılar

T24

Vincent Van Gogh'un ''Gelincikler'' isimli tablosu Başkent Kahire'de bulunan Mahmud Halil Müzesi’nden bu sabah çalındı.



Tabloyu yurtdışına kaçırmak isteyen iki İtalyan havaalanında polis tarafından yakalandı. Zanlılarla birlikte tablo da ele geçirildi.





50 milyon dolar değerindeki ''Gelincikler'', Van Gogh'un Kahire'de çalınan ikinci eseri oldu.



Ünlü ressamın 1978 yılında çalınan bir eseri de 2 yıl sonra Kuveyt'te bulunmuştu.



