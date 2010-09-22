-SANAT GALERİSİNDEKİ ARBEDE: 7 KİŞİ GÖZALTINDA İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Beyoğlu'ndaki bir sanat galerisinde düzenlenen resim sergisinin kokteylinde davetlilerle mahalle sakinleri arasında çıkan arbedeye ilişkin olarak, ''Hiçbir işyerine bu şekilde bir saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil'' dedi. Vali Mutlu, bir programa katılmak üzere Valilikten ayrılırken gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Bir soru üzerine Mutlu, ''Bu bir sanat faaliyeti. Mahiyetini çok iyi bilmiyorum açıkçası. Sanat galerileri olduğu ifade edildi. Ancak neticede hiçbir işyerine bu şekilde bir saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil'' diye konuştu. ''Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen ve gözaltına alınan 7 kişi aynı mahallede mi oturuyor, yoksa dışarıdan mı gelmişler? Bir de darbedilenlerin, biber gazı kullanıldığını ileri sürerek planlanmış olduğu yönünde bir iddiası var...'' şeklindeki soru üzerine Vali Mutlu, şunları söyledi: ''Biber gazı maalesef çok rahat bulunabiliyor piyasada. Bunlar da suç tabii. Yani yetkililerin haricinde bu tür şeyleri kim kullanırsa kullansın suç teşkil ediyor. Şimdi gözaltılar çok yeni. Bir tanesini almıştık. Peşinden yine o şahıs üzerinden giderek ulaştığımız 6 kişi daha... Toplam 7 kişi oldu. İfadeleri alınıyor, hassasiyetle üzerinde duracağız, takip edeceğiz.'' İstanbul Valisi Mutlu, bir başka soru üzerine, şöyle dedi: ''(Bunu mahallenin sakinleri yaptı) şeklinde ifade edilen bir şey var. Bunu mahalleli de kabul etmez. Mahalleliye de böyle bir şeyi isnat etmek o mahalleliyi de üzer şüphesiz. Kimdir, ne şekilde bir araya gelmişlerdir, hangi maksatla bunu yapmışlardır, bunların hepsini ifadelerinde çok net alacağız. Aldıktan sonra da bunu yine sizlerle paylaşacağız. Bütün açıklığı ve şeffaflığıyla elde etmiş olduğumuz her türlü bilgiyi sizlerle paylaşırız. Ancak çok erken. Birtakım şeyler söylersem doğru olmaz. Şimdi ifadelerini alıyor emniyetimiz, bütün bu sorularınızın aydınlanacağı şekilde. Bütün değerlendirme yapacağız, yaptıktan sonra bir kez daha açıklarım.'' -''BU TÜR ŞEYLERİN TEKRARLARINA MÜSAADE ETMEYİZ''- Saldırının içki içildiği iddiasıyla yapıldığı yönündeki soru üzerine de Mutlu, ''Netleşmeden sizlere bu konuyla ilgili bir şey söylemem yanıltıcı olur. Kamuoyunu da yanıltıcı olur. Basınımızda bugün farklı şekillerde çıktı, sizin ifade ettiğiniz şekilde çıktı. Gürültü nedeniyle rahatsızlıktan dolayı kaynaklandığı şeklinde çıktı. Saik nedir, hangi sebeple işlenmiştir? Bunlar üzerinde duracağız ve tedbirlerini de alacağız ve failleri de gerekli cezayı almak üzere adliyeye sevk edeceğiz. Hangi saikle işlenmişse bunu da kamuoyuna açıklayacağız. Dolayısıyla 3-5 kişinin yapmış olduğu şeyi İstanbul'a veya o mahalleye yöneltmek fevkalade yanlış olur. Bir suçtur, bu suçun faillerini tespit edip adliyemize teslim edeceğiz. Bu tür şeylerin tekrarlarına da müsaade etmeyiz'' diye konuştu. Vali Mutlu, ''Bir hafta önce aynı noktada buna benzer bir sözlü satışma yaşanmış bundan haberiniz var mı'' sorusunu da şöyle yanıtladı: ''Bize, emniyetimize bu konuyla ilgili şu an intikal etmiş bir suç, şikayet yok. Belki kendi aralarında bu tür şeyler yaşanmış olabilir. Varsa keşke zamanında bize de intikal ettirilmiş olsaydı. Belki bunun tedbirlerini daha erkenden almak mümkün olabilirdi. Bunları da araştırırız ama bundan sonrası için orada herkesin kendi işini huzur içinde yapmasını sağlamak bizim görevimizdir.'' Konuyla ilgili şu ana kadar edindiği izlenimleri sorulan Mutlu, ''Bunu çok erken bir şekilde açıklayacak olursam, belki sizi, belki basın mensubu olarak 'habere ulaştık' noktasında tatmin edebilir. Ancak benim görevim, Vali olarak kamuoyunu doğru ve süratli bilgilendirmektir. Sizi süratli bilgilendireceğim, ancak doğru bilgiyle bilgilendireceğim. Dolayısıyla emniyetimiz ifadeleri alsın... Sağlıklı bir şekilde alacak bu ifadeleri. Ne varsa çıkaracağız ve gereğini de yapacağız ama bir saat, ama 3 saat sonra... Bana yeni bilgi geldiyse bu yeni bilgiyi sizle paylaşırım'' dedi. Mutlu, olay yerinde güvenlik kamerası olup olmadığının sorulması üzerine, ''Bunların üzerinde de emniyetimiz çalışıyor. Orada ne varsa, hepsini... Bununla ilgili kayıtları da zaten faillere ulaşma noktasında değerlendirdiler'' diye konuştu. Bugün olay yerine gidip gitmeyeceği sorulan Mutlu, ''Bugün, çok yoğun bir günümüz ama zaman içerisinde fırsat bulmaya gayret edeceğim. Özellikle de bir geçmiş olsun demek istiyorum tabii ki'' dedi.