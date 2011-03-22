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SANAT GALERİSİNDE İNTİHAR İSTANBUL (A.A)

22 Mart 2011 00:44

-SANAT GALERİSİNDE İNTİHAR İSTANBUL (A.A) - 21.03.2011 - Beyoğlu'nda Ressam Müsavet Şen (51), sanat galerisinde intihar etti. Alınan bilgiye göre, Şen, Taksim Talimhane Topçu Sitesi'ndeki Şahane Apartmanı'nın ikinci katındaki ortağı olduğu sanat galerisinde, ortağı Hamdi Yormaz ve galeri çalışanlarına yalnız kalmak istediğini söyleyerek kimsenin bulunmadığı bir odaya geçti. Bir süre sonra odadan tek el silah sesi gelmesi üzerine, Şen'in ortağı Yormaz, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Şen'i başından vurulmuş olarak buldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Şen'in, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından intihar ettiği belirlendi. Polis ekipleri Şen'in ortağı Hamdi Yormaz'ı ve galeri çalışanlarını ifadelerini almak üzere Taksim Polis Merkezi'ne götürdü. Beyoğlu Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Şen'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Müsavet Şen'in evli ve iki çocuk babası olduğu, sanat galerisini de ortağı Hamdi Yormaz'la birlikte dört ay önce açtıkları belirtildi.

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