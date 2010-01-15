Sanat galerisi olmayan AVM kalmayacak

T24- Artık alışveriş merkezlerinin (AVM) kurulmasına yeni kurulacak komisyonlar ve valilikler karar verecek. Sokak aralarındaki küçük marketlere otopark, AVM’lere sanat galerisi kurulması zorunlu hale gelecek

Milliyet gazetesinin haberine göre, perakende sektörü mart ayında Meclis’e gönderilecek olan 15 maddelik ‘Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar Yasa Tasarısı Taslağı’nı tartışıyor.

Alışveriş merkezlerine (AVM) getirdiği çeşitli zorunluluklarla dikkati çeken taslak, otopark ve sanat galerisi kurma şartı getiriyor. Taslağa göre, satış alanı 200-400 metrekare arasında olan yerlerin yüzde 30’una, 200 metrekareden küçük alanların yüzde 25’ine denk gelecek aynı mahalledeki bir saha, otopark olarak düzenlenecek.



Satış alanı 2500-5000 metrekare arasında olan AVM’lerin 100, 5001-10 bin metrekare arasında olanların 150, 10 bin metrekareden büyük olanların ise 200 metrekarelik alanları ‘Sanat Galerisi ve Atölyesi’ olarak ayırması şartı yer alıyor.

AVM’lerin iş günü, hafta sonu, resmi tatil ve bayram günlerindeki açılış-kapanış saatleri, bulunduğu bölgeye göre belediye ya da il encümeni tarafından belirlenecek. AVM’ler kurulurken nüfus, çevre, trafik, bölgedeki KOBİ ve esnaf yoğunluğu da dikkate alınacak.



Satış alanı 5 bin metrekareye kadar olan merkezler için izni belediye, 5 bin metrekarenin üzerinde olan yerler için valilik verecek. Kanunun uygulaması kapsamında istisnai yerler arasında açık otopazarları, ilaç depoları, toptancı halleri, bin metrekareyi aşmayan fabrika satış mağazaları gibi yerler bulunuyor.