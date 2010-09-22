-SANAT GALERİSİ BASKININA 7 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - Beyoğlu'ndaki bir sanat galerisinde düzenlenen resim sergisinin kokteylinde davetlilerle mahalle sakinleri arasında çıkan arbedeye ilişkin 7 kişi gözaltına alındı. Tophane Firuzağa Mahallesi Boğazkesen Caddesi Kadiriler Yokuşu'ndaki NON Stop Sanat Galerisi'nde ''Jakup Ferri Çekirdek Istead Of Leblebi'' adlı resim sergisinin açılışı dolayısıyla düzenlenen kokteylde çıkan arbedeye ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, sanat galerisi sahipleri ve bazı davetlilerin ifadelerine başvurdu. Konuyla ilgisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişinin, Karaköy Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Bu arada, arbedede yaralanan 5 kişi, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından taburcu edilmişti.