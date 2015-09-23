Sanat festivaline kabul edilmeyen örgücü ninelerden yaratıcı intikam

İskoçya'da yerel bir festivale kabul edilmeyen örgü kulübü üyesi yaşlı kadınlar intikamlarını yaratıcı bir yöntemle aldı. Festival tarihine kadar bir yıl boyunca örgü ören yaşlı kadınlar, sokakları örgüden yaptıkları farklı figürlerle donatarak, festivalden daha çok ilgi çekmeyi başardı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, aralarında altı torunu ve 14 de torununun torunu olan 104 yaşında bir ninenin de bulunduğu, hemen hepsi ileri yaşlarda olan 40 üyeli örgü kulübü Selkirk, Ettrickbridge ve Yarrow kasabalarında yapılan 'Yes Arts Festival'ine katılarak destek vermek istemişti. Ancak üyelerin isteği festival komitesi tarafından kabul görmedi. Bunun üzerine intikam kararı alan kulüpüyeleri, 'Yarn Bombing' adıyla bir plan hazırlayarak, gizlice hazırlıklara başladı.

Stern Online kaynaklı habere göre festival tarihine kadar bir yıl boyunca örgü ören yaşlı kadınlar, sokakları örgüden yaptıkları farklı figürlerle donatarak, festivalden daha çok ilgi çekmeyi başardı. Bahçe çitlerinden sokak banklarına, telefon kulübelerinden sokak lambalarına hemen her şeyi örgü ile kaplayan örgü kulübü üyelerinin eserleri ekim başına kadar sergilenecek.