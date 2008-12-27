Sanat dünyasının başarılı patronları

İsimleri ile marka olan sanat ve spor dünyasının ünlüleri kurdukları şirketlerle iş dünyasında da 'varız' diyor. Referans gazetesinin haberine göre ünlü isimler kazandıkları milyon dolarları yatırıma çevirmek için hazırgiyimden süt üretimine, turizmden inşaata kadar birçok sektöre el attı. Kurdukları profesyonel ekiplerle yola çıkan ünlüler binlerce kişiye de iş imkânı yarattı.



Seda Sayan dört koldan giriş yaptı



Hayran kitlesine göre "gönüllerin sultanı".. Kozmetikten hazırgiyime, muftak ürünlerinden ev tekstiline kadar birçok firmaya göre de bir iletişim gurusu. Hayranlarına "Bu ürün harika kızlar. Mutlaka birer tane alın" dediğinde firmanın satışları bir anda tepe yapıyor. Türk sanat dünyasının marka isimlerinden biri olarak görülen Seda Sayan, bu gücünü arkasına alarak iş dünyasında da "varım" dedi.

Sayan, iş dünyasına öyle küçük bir projeyle de girmedi. Finans sektöründe üst düzey yöneticilik yapan Erdal Altınay ile ortaklığa giderek temmuz ayında kurduğu çok katlı doğrudan pazarlama yöntemi ile sosyal sorumluluk alanında, eğitimde ürün satışında, telekomda iddialı işlere soyundu. İki ay içinde 18 bin kişi Seda Sayan Marketing'in üyesi olmak için başvuruda bulundu. Kısa sürede 20 bayiye ve 1200 temsilciye ulaşan Seda Sayan Marketing, üyelerine ayda ortalama 400-500 YTL kazandırıyor.

Sadece kadınlar değil, firmalardan da ürünlerini satmaları için büyük bir talep aldıklarını belirten Seda Sayan Marketing Yönetim Kurulu Başkanvekili Erdal Altınay, "İşe yeni başlamamıza rağmen aylık ciromuz 250 bin YTL. Hedefimiz 2009'da aylık 1 milyon YTL ciroları yakalamak" açıklamasını yapıyor. Altınay, Türkiye genelinde bayilikler vereceklerini ve yurtdışına açılacaklarını söylüyor.



1 YTL'ye sanal dershane



"Kadınların ekonomik sorunlarını aşabilmek için bir şeyler yapmalıyız" fikri ile hayat bulan Seda Marketing, aslında çok katlı bir pazarlama sistemi...

Ama yaratılan iş modeli ile çok katlı pazarlama farklı bir yapı kazanmış. Çünkü içinde dershane, akademi, hayatı kolaylaştıran çözümler sunan AngelCard isimli bir kart ve telekom hizmetleri de var. Altınay, Seda Marketing çatısında neler olduğunu ise adım adım şöyle anlatıyor: "Doğrudan pazarlamaya üyeler 134 ile 365 YTL arasında değişen dört farklı ürün paketlerinden birini alarak dahil oluyor. Bu paketler yüz bakım ürünleri, elektronik cihazlar, vücut ürünleri, sanal dershane. Önümüzdeki günlerde telekom hizmetlerine de başlayacağız. Örneğin üç büyük GSM operatörü gibi Seda Mobil'den de hizmet alınabilecek. Bunun yanı sıra sabit telefon operatörlüğünde de varız. Uzak mesafe ile yüzde 27 daha ucuz konuşturacağız. Ayrıca Crystallized Swarovski Elements'in Türkiye temsilciliğini aldık. En ucuz Swarovski'yi biz satıyoruz."

Altınay, en iddialı projelerinden birinin de 4 milyon doları aşan bir bütçe ile hazırlanan sanal dershane olduğunu söylüyor. Günde 1 YTL'ye interaktif ÖSS'ye hazırlık eğitimleri vereceklerini söyleyen Altınay, mahalle temsilcilikleriyle de referans hizmetleri vereceklerini söylüyor. Altınay, "Her mahallede bir temsilcimiz olacak. Örneğin temsilcimiz komşusunun araba aldığını bize bildirecek ve biz hemen kasko alternatiflerini ona sunacağız" diyor.



Sertap Erener inşaatçı oldu



Türkiye'nin Eurovision gururu Sertab Erener ise sevgilisi müzisyen Demir Demirkan ile inşaat işine soyundu. İki sanatçı geçen yıl kurdukları Demirkan Yatırım İnşaat isimli şirket ile Bodrum'da villa yapıyor. Kısa bir süre önce ailelerinin yaşadığı Bodrum'a yerleşen Erener ve Demirkan'ın inşaat işini sevdiği belirtiliyor. Bodrum'da merkezde farklı projelere olan ihtiyacın Erener ve Demirkan'ın harekete geçirdiğini belirten şirketin Genel Müdürü Suat Erim, hayata geçirdikleri projenin hem konuta hem işyerlerine uygun olarak tasarlandığını anlatıyor. Projenin ortak bir avluya bakan 12 müstakil binadan oluştuğunu belirten Erim, krize rağmen binaların 6'sının satıldığını açıklıyor. Erim, konutlar ve işyerlerinin fiyatlarının 150 bin ile 220 bin YTL arasında olduğunu söylüyor.

Erim, Erener ve Demirkan'ın yeni projeler üzerinde çalıştığının da sinyalini veriyor. Demir Demirkan'ın denizciliğe olan merakını da yatırıma dönüştürme kararı verdiğini belirten Erim, "Demir Bey denizciliğe çok meraklı. Teknelerle çok haşir neşir. Tekne dizaynını çok iyi biliyor. Bu birikimini de şirkete yansıtacak. Önce kendileri için tekne yaptı. 2009 yılında özel sipariş tekne yapımına da start verilmesi planlanıyor" açıklamasını yapıyor.





Şifo Mehmet mağazalaşıyor



Şu anda Antalyaspor Teknik Direktörü olarak görev yapan bir dönemin ünlü futbolcularından Mehmet Özdilek de iş dünyasına kurduğu Özdilek Spor Malzemeleri isimli şirket ile dahil oldu. 2001'de yaptığı jübilenin ardından kendine yeni hedefler belirleyen Özdilek, futbol dünyasında lakabı Şifo'yu kendine marka olarak seçti. Şifon markası ile formadan eşofmana, tişörtten şapkaya kadar geniş bir ürün portföyü oluşturan Özdilek, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'yla (TEGV) da ortak bir çalışmaya gitti. Özdilek, altı ay boyunca yapacağı ürün satışlarının yüzde 20'sini TEGV'ye bağışlıyor.

Özdilek'in hedefi şu anda internet üzerinden yaptığı satışları kendi mağazalarına taşımak. Şifom yetkililerinden Serkan Karahan, "2009 hedefimiz Şifom Store'lar oluşturmak. Ayrıca franchising de vermek istiyoruz. Çünkü franchise için çok fazla talep alıyoruz" açıklamasını yapıyor.

Şifom sadece internet üzerinden satış yapmıyor. Ayrıca okullara bağış yapmak isteyenlerin de başvurduğu bir adres haline gelmiş durumda. Okulların spor ihtiyaçlarını belirlediklerini ve yardım yapmak isteyen bağışçılara bu listelerle yardımcı olduklarını belirten Karahan, "Bu sayede 2.5 ay gibi kısa bir sürede 50-60 okula yardım yapıldı" diyor. Şifo Mehmet'in spor sektöründe iddialı hedefleri olduğunu belirten Karahan, "Mehmet Bey'in deyimi ile "İş dünyası çok yırtıcı. Spordaki centilmenlik yok. Ama buna yavaş yavaş alışacağız" diyor.





Ebru Gündeş sütçü oldu



Ebru Gündeş ise birçok işadamı gibi hayvancılık sektörünün cazibesine kapıldı. Ağabeyi Cengiz Kumartaşlıoğlu ile birlikte kısa bir süre önce Güntaş Tarım Hayvancılık isimli bir şirket kuran Gündeş, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde satın aldığı çiftlikte 200 büyükbaş hayvanla süt üretimine başladı. Hayvancılık sektöründe yatırım yapma fikrinin uzun süredir Gündeş'in aklında olduğunu belirten Güntaş Tarım yetkilileri, "Ebru Hanım, bu yatırımı ile çok yakından ilgileniyor ve çok heyecanlı" açıklamasını yapıyor. Yetkililer, yapılan yatırımın şimdilik süt üretimi üzerine olduğunu ancak Gündeş'in 2009 planları arasında kendi süt ve süt ürünleri markası ile piyasaya çıkmak olduğunu söylüyor. Güntaş Tarım yetkilileri şu açıklamayı yapıyor: "Şu anda günlük süt üretimi, süt ve süt ürünleri üretimi yapan firmalara veriliyor. Ama hedef bu alanda markalaşmak. 2009 yılında markalaşmanın adımları da atılacak."



Özçelik turizmci



Gamze Özçelik ise eşi Uğur Pektaş ve Güçhan Bedestenci ile birlikte Ottoman Grup isimli bir şirket kurdu. Hac ve umre organizasyonu yapma amacı ile kurulan şirket Arap turistleri de Türkiye'de tura çıkaracak. Şirketin 2007 yılının aralık ayında kurulduğunu belirten şirket ortaklarından Güçhan Bedestenci, faaliyete 2008 yılının bahar döneminde geçtiklerini söylüyor. Mart ayında düzenledikleri umre turu ile acemiliklerini attıklarını belirten Bedestenci, bundan sonra hac turları organizasyonlarında da iddialı olacaklarını kaydediyor. Bedestenci önümüzdeki günlerde Türkiye'de bir ilke imza atarak günübirlik Kabe'ye cuma namazı turlarına başlayacaklarını açıklıyor.

Arapların Türk dizileri ile Türkiye'ye artan ilgisi de Özçelik, Pektaş ve Bedestenci'nin gözünden kaçmamış. Incoming turlarına başayacaklarını belirten Bedestenci, öncelikli hedeflerinin ise Araplar olduğunu söylüyor. Bedestenci, "Hac ve umre turlarının yanı sıra ETS yetkili acenteliğimiz de var. Yutiçi ve yurtdışı tur satışları yapıyoruz. Ayrıca incoming'e de başlayacağız. Arapları Türkiye'ye getireceğiz. Özel turlar ile Amasra, Safranbolu, İstanbul, Trabzon, Uzungöl gibi yerleri gezdireceğiz" diyor. Bedestenci, Ottoman Grup'un emlak danışmanlığına yönelik projeleri de olduğunu ancak kriz nedeniyle askıya aldıklarını söylüyor.





ByTatlıses ürünleri Güney Afrika'da



Sanat dünyasının en girişimci ruhlu isimlerinin başında İbrahim Tatlıses bulunuyor. Bugüne kadar birçok şirket kuran ancak bazılarında başarısız olan Tatlıses, girişimcilikten vazgeçmiyor. Atılıma geçtiği gömlek markası ByTatlıses ise ayrı bir yere sahip. 3.5 yıl önce kurduğu ByTatlıses ile kendi gömlek markasını yaratan İbrahim Tatlıses, tekstilde hedef büyüttü. ByTatlıses'i sadece bir gömlek markası olmaktan çıkaran Tatlıses, takım elbiseden aksesuarlara kadar erkek giyiminde önemli olan tüm ürünleri portföyüne ekledi. Tatlıses kurduğu profesyonel ekiple hem mağazalaşma hem de ihracat atağına geçti.

İstabul Seyrantepe'de kurdukları tesiste günde 700 gömlek üretimi yaptıklarını belirten ByTatlıses Genel Müdürü Sema Bayık, kendilerine ait 6, 9 tane de bayilik olmak üzere mağaza sayılarının 15'e ulaştığını söylüyor. Dünyanın dört bir yanından bayilik talebi aldıklarını açıklayan Bayık, 2009 sonuna kadar 4 mağaza daha açacaklarını kaydediyor. Bayık, "Mağazalarımızın yanı sıra corner'larımız da var. Hedefimiz 20-25 mağazaya ulaşmak. Almanya, Fransa, Hollanda gibi Avupa ülkelerine, Ortadoğu'ya ve Güney Afrika'ya ihracata başladık. Önümüzdeki günlerde Hollanda'da ve Avusturya'da mağazalarımız açılacak" açıklamasını yapıyor. Bayık, Tatlıses markasına zarar gelmemesi için büyümede temkinli davrandıklarını ve bayilik seçimlerinde ince eleyip sık dokuduklarını söylüyor.



Burhan Çaçan'dan Nişantaşı'nda otel



Ünlü Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan, turizm sektörüne adım attı. Eylül 2007'de 810 bin YTL sermaye ile BÇ Turizm isimli bir şirket kuran Çaçan, Nişantaşı'nda butik otel açacak. 10 Ocak'ta açılışı gerçekleştirilecek olan otel, Madolyon Sokak'taki bir iş merkezi dönüştürülerek yapıldı. Çaçan hedef kitle olarak ise iş dünyasını görüyor. 14 VİP oda bulunan otelde 150 kişilik de restoran olacak. Çaçan'ın oteli zincir haline getirmeyi planladığı belirtiliyor.

