-SANAT CAMİASINDA ONUR BAYRAKTAR YASI İSTANBUL (A.A) - 26.11.2010 - İstanbul'da gece geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitiren oyuncu Onur Bayraktar'ın sanatçı arkadaşı Nedim Saban, ''Onur, yarın kendisine bir otomobil almak istiyordu'' dedi. Onur Bayraktar'ın (31), gece 34 VE 8293 plakalı motosikletiyle D-100 karayolu Kadıköy istikameti Ünalan Mahallesi dönüşünde seyir halindeyken hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere ardından Nusret Aktan yönetimindeki 34 TCZ 56 plakalı taksiye çarparak yaşamını yitirmesinin ardından cesedinin kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen yakınları arasında iki amcası da vardı. Hastaneye gelen gelen ve çok üzgün oldukları görülen arkadaşları da birbirine sarılarak ağladı. Oyuncu Nedim Saban da acı haber üzerine hastaneye koşturanlar arasındaydı. Saban, ''Onur, motosiklet tutkunuydu. İzmir ve Ankara'daki oyunlara bile motosikletiyle giderdi. Çok yetenekli bir arkadaşımızdı. Tiyatro adına da çok büyük bir kayıp'' dedi. Onur'un otomobil alma isteğine de değinen Saban, ''Onur, yarın kendisine bir otomobil almak istiyordu'' ifadesini kullandı. Polis, taksi sürücüsü Nusret Aktan'ı ifadesini almak üzere polis merkezine götürürken kazayla ilgili soruşturma başlattı. Son olarak ''Kapalıçarşı'' dizisinde ''Timur'' karakterini canlandıran Bayraktar, 'Güldünya', 'Sessiz Fırtına', 'Şöhret' gibi dizilerde rol almıştı.