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Dünya

SANAMEYN KENTİNDE 10 ÖLÜ ŞAM (A.A)

25 Mart 2011 23:52

-SANAMEYN KENTİNDE 10 ÖLÜ ŞAM (A.A) - 25.03.2011 - Suriye'nin güneyindeki Sanameyn kentinde en az 10 kişinin öldüğü belirtildi. AFP'nin haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen Suriyeli üst düzey yetkili, rejim karşıtı gösterilerin merkezi Dera kentinin 120 kilometre güneyindeki Sanameyn'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada 10 kişinin öldüğünü söyledi. Bölgedeki bir insan hakları savunucusu, Dera'ya gittikleri sırada göstericilere ateş açıldığını ve 17 göstericinin öldüğünü belirtirken, bu bilgi hastane ya da bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Bir görgü tanığı ise göstericilerin kentteki askeri karargaha taşla saldırdığını, askerlerin ateşle karşılık verdiğini ve 13 kişinin öldüğünü öne sürdü.

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