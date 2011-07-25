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Dünya

SANALDA "EL ELE" TUTUŞTULAR ANKARA (A.A)

25 Temmuz 2011 22:20

-SANALDA "EL ELE" TUTUŞTULAR ANKARA (A.A) - 25.07.2011 - Norveç'te düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenler için düzenlenen sanal dayanışma kampanyasında "el ele tutuşanların" sayısı 600 bini aştı. Norveç'in büyük gazetelerinden VG'nin internet sitesinde başlatılan kampanya kapsamında, farklı ülkelerden katılımcıları sembolize eden figürler internet ortamında el ele tutuşuyor.  Onlarca ülkeden katılımcının destek verdiği kampanyada, terör ve şiddete karşı el ele tutuşanların sayısı 600 bini aştı. İsim, yaş ve ülke yazarak listeye dahil olanların isimleri de gazetenin, "www.vg.no" adresindeki internet sitesinde yayımlanıyor.

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