Sanal tefecilere dikkat!

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, internet ortamında bazı web sitelerinde "Kredi kartı borcunuzu biz ödüyoruz" denilerek "Sanal Tefecilik" yapıldığını iddia etti.



Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, Tüketiciler Birliği'ne bağlı dernek başkanlarıyla görüşmeler yapmak üzere geldiği Antalya'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kredi kartı borçları nedeniyle bazı insanların tefecilerden ya da kuyumculardan borç aldıklarını belirten Kaya, bazı web sitelerinde de sanal tefecilik yapıldığını ileri sürdü.



Türkiye'de bin 700 web sitesinin yasaklı olduğunu, bunlar arasında video paylaşım ve düşünce sitelerinin de bulunduğunu ifade eden Kaya, ancak "hayat söndüren" bazı sitelerin çalıştığını öne sürdü. Kaya şunları kaydetti:



"Bu ülkede bugün bin 700 tane site yasaklı. Video paylaşım sitesi, düşünce sitesi... Ancak, bu ülkede hayat söndüren siteler çalışıyor. (Kart borcunuz mu var gelin biz kapatalım, sizden hiçbir şey istemiyoruz. Kredi kartı borcunuzu biz ödüyoruz) diyen siteler bu parayı satarken nereden izin aldılar? Para alıp, satmak bankacılık faaliyetidir. Bunlar sanal tefecidir. Her türlü

siteyi kapatmak için bahane kollayan, yargı süreci, tüketiciyi korumaya çalışan bu kadar teşkilat, BDDK, Hazine Müsteşarlığı bu siteleri hiç mi görmüyorlar? İnsanlara günde 7, 8 mail geliyor. (Kart borcunuzu biz kapatalım siz rahatınıza bakın) diyen bu kadar site faaliyeti var, hiç mi birinin gözüne çarpmıyor bunlar?"



Kaya, bu sitelerde "Gelin borcunuzu kapatalım" yazdığını ve bu yazının altında da randevu için numara verildiğini belirterek, "Demek ki çok yoğun çalışıyorlar" diye konuştu.



"Sanal tefecilik sitelerinin" duyurularını, internet yoluyla ve e-posta atarak yaptıklarını anlatan Kaya, bu sitelerin arama motoru sistemlerini de kullanarak google gibi internet arama motorlarında üst sıralara çıktıklarını savundu. Kaya, "Google sistemlerini kullanarak üst sıralara çıkartıyorlar kendilerini. Mesela google'da 'kredi kartı borcu' diye arama verildiğinde ilk sıralarda bu siteler çıkıyor" dedi.



Kendilerinin tespit ettiği 15 internet sitesi bulunduğunu söyleyen Nazım Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu sitelerden bazıları size altın satıyor, işçiliğini düşüp güya tekrar geri alıyor. Bu da meşru satış yöntemidir. Gidiyorsunuz, bilezik, gerdanlık almak için (Benim paraya ihtiyacım var bunu satmayı düşünüyorum. Kaç para) diyorsunuz (Tamam, 5 bin lira ama geri alırken işçiliğini düşmek zorundayım. 3 bin liraya geriye alayım) diyor. Alıyor 3 bin liraya geriye o gerdanlığı tekrar vitrine koyuyor. Nakit parayı veriyor, kredi kartı borcu kapatılıyor."



Nazım Kaya, bu durumdan mağdur olan insanların büyük çoğunluğunun adının bilinmesini istemediklerini belirtti. Kaya, bakkal gibi bazı ufak işletmelerin kredi kartından çekim yaparak komisyon karşılığı nakit para verdiklerini söylerken, girişimleri sonucunda Maliye Bakanlığı'nın, bu işlemi yaparak cirosunda anormal yükseliş olan işletmeleri takibe alacağını sözlerine ekledi.

