Sanal sevgilisini 10 gün havaalanında bekledi, hastanelik oldu!

İnternet üzerinden tanıştığı bir kadınla buluşmak için Çin'e giden Hollandalı 41 yaşındaki Alexander Pieter Cirk, kendisiyle görüşmeye gelmeyen "sanal sevgilisini" beklerken hastanelik oldu.

Cirk'in 26 yaşındaki "sanal sevgilisi" Zhang'ı havaalanında 10 gün beklediği bildiriliyor.

Çinli gazetecilere açıklama yapan Alexander Pieter Cirk, Zhang ile iki ay önce internette tanıştıklarını ve aralarında romantik bir ilişki geliştiğini söyledi.

Hollandalı aşık, bunun üzerine ziyaret edip Zhang'ı dünya gözüyle görmek istemiş, ne var ki havaalanında onu karşılamaya kimse gelmemiş.

Bunun üzerine 10 gün havaalanından ayrılmayı reddeden Cirk sonunda fiziksel olarak o kadar bitkin düştü ki hastaneye kaldırılması gerekti.

Cirk'in hastaneye kaldırıldığı günün ertesi Hunan Tv'yi arayan Çinli sanal kız arkadaşı Zhang "Bütün bunları bir şaka olarak düşünmüştüm" dedi.

Zhang, "Romantik bir ilişki gelişti, ama Cirk daha sonra bana biraz duyarsız davranmaya başladı" diye konuştu.

"Bir gün aniden bana uçak biletlerinin fotoğrafını yolladı. Şaka olduğunu düşündüm. Sonra da bir daha iletişim kurmadı" diye ekledi.

Çinli genç kadın ayrıca Cirk Hunan'a ulaştığında kendisinin başka bir eyalette bir estetik ameliyat geçirmekte olduğunu ve telefonunun kapalı olduğunu da söylüyor.

Weibo mikro blog sitesinde "Sanal kız arkadaşıyla buluşmak için Çangşa'ya giden yabancı" etiketi günlerce devam etti.

Bir kullanıcı, "Aptal olmalı, neden bunu yapar bir insan?" diye sorarken bir diğeri "Çin'de her şeyin yalan olduğunu bilmiyor mu?" diyordu.

Bir başka teori ise Zhang'ın aslında havaalanına gittiği ancak Cirk'i beğenmeyip ortadan kaybolduğu yönündeydi.