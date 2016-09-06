Sanal Pos'tan yüzde 5 vergi alınacak

Yeni kurulmaya başlanan “Elektronik para ve ödeme kuruluşları”nın yaptığı işlemlerden yüzde 5 oranında banka ve sigorta muameleleri vergisi alınacak.

Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı önümüzdeki günlerde yayımlanması beklenen tebliğe göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yetkilendirilen elektronik para ve ödeme kuruluşlarının gerçekleştirdiği hizmetler bankerlik kapsamında değerlendirilerek BSMV’ye tabi tutulacak. Habertürk'te yer alan habere göre, bu çerçevede, elektronik para ve ödeme kuruluşları tarafından ödeme hizmeti kullanıcısına verilen hizmet nedeniyle tahsil edilen komisyon, ücret gibi tutarların tamamı vergilendirilecek. Komisyon tutarının bir kısmının yurtdışında veya yurtiçinde yerleşik bir kuruluşa aktarılması vergilendirme açısından fark etmeyecek.

Tebliğ kapsamında yüzde 5 oranında BSMV alınacak işlemler şöyle:

SANAL POS: Bir kişi internet üzerinden 200 TL tutarında mal aldığında, sanal POS hizmeti veren ödeme kuruluşu da anlaşmalı mağazadan 10-20 TL komisyon alıyor. Ödeme kuruluşu, bu komisyon üzerinden vergi ödeyecek.

ELEKTRONİK PARA İHRACI: Elektronik para kuruluşunun, internet üzerinden yapılan alışveriş karşılığı aldığı komisyonun yüzde 5’i üzerinden vergilendirme yapılacak.

PARA HAVALESİ: Ödeme kuruluşları artık yurtdışına havale işlemleri de gerçekleştiriyor. Havale hizmetinin karşılığı alınan komisyon tutarı üzerinden BSMV hesaplanacak.

MOBİL ÖDEME HİZMETİ: Cep telefonu, internet gibi elektronik haberleşme araçlarından mobil ödeme yapılırken, bu işleme aracılık yapan ödeme kuruluşlarına da para ödeniyor. Ödeme kuruluşları, bu işlemlerden aldıkları komisyonun yüzde 5’ini vergi olarak ödeyecek.