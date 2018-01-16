Sanal paralar: Bitcoin 13 bin doların altında

Bitcoin, Bloomberg fiyatlarına göre Salı günü TSİ 08:25'te 6.75 düşerek 12,974 dolara geriledi.

Önde gelen sanal paralardan Ripple, Bitstamp fiyatlarına göre yüzde 10 düşerek 1.59 dolar seviyesinden işlem gördü. Ripple 4 Ocak'ta kaydedilen 3.32 dolarlık rekorunun yüzde 52 altında bulunuyor.

Bitcoin fiyatları 12,743 dolar ile 13,956 dolar arasında işlem görerek yüzde 10 dalgalandı. En popüler dijital para olan Bitcoin, 19,511 dolarlık 18 Aralık 2018 rekorunun yüzde 33 altındafiyatlanıyor.

Piyasa değeri en yüksek kripto para Bitcoin, bir haftada yüzde 11 değer kaybetti ve bu yıl yüzde 9.1 ekside bulunuyor.

CME'de işlem gören 26 Ocak vadeli Bitcoin vadeli kontratları, 601 kontrat hacimli işlemlerde yüzde 7.1 düşerek 12,950 dolar seviyesinden alıcı buldu. Bir önceki seanstaki toplam işlem hacmi 787 kontrat oldu. CME'de işlem gören her kontrat beş Bitcoin temsil ediyor.

Cboe'de işlem gören 17 Ocak vadeli Bitcoin kontratları 3,384 kontrat hacimli işlemlerde yüzde 5.9 ekside 12,980 dolara geriledi. Bir önceki seansta toplam işlem hacmi 2,999 kontrat oldu. Cboe'de işlem gören her Bitcoin kontratı bir Bitcoin temsil ediyor.

Bitstamp fiyatlarına göre diğer önemli sanal paralardan Ethereum, yüzde 6.3 ekside 1,234 dolara geriledi. Litecoin ise yüzde 5.5 düşerek 224.49 dolar oldu.