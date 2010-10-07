-SANAL ORTAMDA TİCARET ARTIYOR BURSA (A.A) - 10.07.2010 - İnternet üzerinden yapılan alışveriş miktarının, sanal ortamda güvenlik altyapısının gelişmesine paralel arttığı Türkiye'de, e-ticaretin, 5 yıl içerisinde 250 milyar dolarlık hacme ulaşmasının beklendiği bildirildi. Fenerium, KVK, Kiğılı, Sarar, Atasay gibi birçok firmaya e-ticaret altyapısı sunan ''HemenAl''ı bünyesinde bulunduran Bilginet Bilişim Teknolojileri'nin Genel Müdürü Ercüment Erdem, 1998 yılında yazılım, finansman ve pazarlama geçmişine sahip 3 ortak tarafından 6 kişilik kadroyla kurulan Bilginet'in, 2003 yılında rotasını tamamen e-ticaret yazılımlarıyla Türk girişimcisinin internet pazarında yerini almasına destek olmaya çevirdiğini söyledi. Erdem, yazılımlarını alan bir firmanın, sistemin barındırma, bankacılık, kargo, güvenlik ve entegrasyon altyapısı ile sürekli destek imkanlarını da satın aldığını, bu sayede 1 saat içerisinde e-ticaret sitesi üzerinden satış yapılabilir hale geldiğini vurguladı. Son dönemdeki yatırımlarıyla e-ticaret müşterilerine, ''Bilgiad'' isimli sistem ile doğru noktalarda internet reklamcılığı yönlendirmesi yapıldığına değinen Erdem, ''Kiğılı, Sarar, Atasay ve Fenerium gibi büyük çaplı birçok firmanın yanı sıra kadın girişimcilerin de son dönemde tercih ettiği Bilginet e-ticaret yazılımlarını kullanan firma sayısı, bugün 3 bin 500'ü geçiyor'' dedi. -YÜZDE 6'DAN YÜZDE 12'YE ÇIKTI''- Erdem, Türkiye'de e-ticaretin büyük bir hızla büyüdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti: ''Türkiye'de e-ticaretin, 5 yıl içerisinde 250 milyar dolarlık hacme ulaşmasını bekliyoruz. Ipsos Türkiye tarafından yapılan araştırmada, Türkiye'de 2004-2009 yılları arasında internet alışverişlerinin genel alışverişe oranının yüzde 6'dan yüzde 12'ye çıktığı belirtiliyor. Bu rakamlar, pazarın hala ne kadar boş olduğunun göstergesi. Bunun yanı sıra Bankalararası Kart Merkezi'nin verilerine baktığımızda, Türkiye'de kredi kartıyla yapılan e-ticaret harcamaları, 2005 yılının ocak ayında toplam 746 bin 917 adet işlemle 63,12 milyon lira seviyesindeyken, bu rakamın bu yılın şubat ayında 6 milyon 247 bin 43 işlemde 990 milyon liraya yükseldiğini görüyoruz. Bu da pazarın büyüme ivmesini göstermesi açısından çok önemli.'' Ercüment Erdem, e-ticaretin gelişmesinde, sanal ortamda güvenlik altyapısının gelişmesinin önemine işaret ederek, pazarın büyümesi için güvenlikle ilgili altyapıların doğru kurulup, tüketicilerin internetten alışverişin korkulması gereken bir şey olmadığına ikna edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.