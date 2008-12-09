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Ekonomi

Sanal ortama özel KDV rejimi geliyor

Maliye Bakanlığı, sanal ortamda yapılan satışlara yönelik özel bir katma değer vergisi düzenlemesine gidiyor.

09 Aralık 2008 02:00

Maliye Bakanlığı, sanal ortamda yapılan satışlara yönelik özel bir katma değer vergisi düzenlemesine gidiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünün üzerinde çalıştığı model ile ''hepsiburada.com'' ve ''gittigidiyor.com'' gibi sanat ortamda alışveriş yapılan sitelerin önü açılıyor.

İnternet ortamındaki elektronik ticareti yeni esaslara bağlayacak düzenlemeyle satılan eşyayla ilgili ''ticari olan'' ve ''ticari olmayan'' şeklinde ikili bir tanımlamaya gidilecek.

AB'ye uyum çalışmaları da dikkate alınarak gerçekleştirilecek düzenlemede ticari olmayan eşyalar KDV kapsamından çıkarılacak. Bu durumda eşya yerine sadece sitenin elde ettiği komisyona KDV uygulanacak.

Yeni sistemde satılan eşyaya ''eski-yeni'' ayrımı da gelecek. Vergilemede satışı yapan kişinin ticari şirket veya şahıs olması da belirleyici olacak.

Sanal ticaret gelişecek

Bu arada konuyla ilgili bilgi veren bir Maliye yetkilisi, İngiltere'de sanal ortamdaki satışlar konusunda son derece iyi işleyen bir sistem kurulduğunu, bu ülkede ticari şirketlere KDV uygulandığını, şahısların ise KDV kapsamı dışında bırakıldığını belirterek, şunları söyledi:

''Bizim KDV kanunumuzda müzayede mahallinde yapılan satışların tümü KDV'ye tabi. Burada ne satıldığı önemli değil. Ülkemizde internet ortamında 2 türlü satış yapılıyor. Birinde şirketler kendi ürünlerini elektronik ortamda pazarlıyor. Diğerinde ise 'gittigidiyor.com, hepsiburada.com' gibi sanal siteler satış yapıyor. Mevcut sistemde internet ortamındaki bütün satışlar KDV'ye tabi. Ancak bu da  özellikle müzayedeli ya da ikinci el satışlarda sıkıntı yaratıyor.
 
Yeni sistemde buna bir ayrım getireceğiz. Sanal ortamda satılan ve ticari olmayan şahsi eşyaları KDV kapsamından çıkaracağız. Burada sadece sitenin komisyonu KDV'ye tabi olacak. Böylece ticarete engel olmama, tam tersine ticareti geliştirme amacı güdüyoruz.''

Maliye yetkilisi, getirilecek yeni düzenlemeye ilişkin çalışmanın yıl sonuna kadar tamamlanacağını da belirtti. AA

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