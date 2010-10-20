-SANAL MORGDAKİ CESETLER TEŞHİS EDİLMEYİ BEKLİYOR İZMİR (A.A) - 20.10.2010 - Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde, kimliği belirlenemeyen cesetlerin yakınları tarafından tanınıp teşhis edilmesi için oluşturulan albümdeki kişi sayısı, bini buldu. Edinilen bilgiye göre Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan ''interaktif işlemler'' bölümünde, ''Kimliği belirsiz cesetler'' albümü de yer alıyor. Kimliklerinin yakınları tarafından teşhis edilmesi amacıyla ceset fotoğraflarının olduğu albüme giriş öncesi, albümün büyük kısmı, cesetler bulunduğu anda çekilmiş fotoğraflardan oluştuğu için ''Eğer 18 yaşından küçükseniz lütfen bölümü kullanmayın'' uyarısında bulunuluyor. Yakınlarından haber alamayan kişilere, yakınlarının cinsiyetini ve tarih girerek sorgulama yapma imkanıyla ''Kimliği belirsiz cesetler'' albümünün tamamına bakma imkanı sunuluyor. Cesedin bulunduğu il/ilçe, tarih, saat, tahmini yaş ve cinsiyet detaylarının bulunduğu albümde, 1990 yılından günümüze bulunan kimliği belirsiz cesetlerin fotoğraf ve bilgileri yer alıyor. 1990-2000 dönemine ait 42 kimliği belirsiz cesede ayrıntısıyla yer verilen albümde, günümüze kadar olan kimliği belirsiz ceset sayısı ise 1000'e ulaştı. Bu yıl toplam 52 kişiye ait ceset teşhis edilmek üzere albüme yerleştirilirken, bu sayı 2009'da 92, 2008'de 95, 2007'de 114, 2006'da 84, 2005'te 121, 2004'te 69, 2003'te 107, 2002'de 118 ve 2001'de 106'ydı. Kimliği belirsiz cesetlerin yarısından fazlasının bulunduğu il ise İstanbul oldu.