Sanal kız çocuğu nasıl taciz edildi?



Terre des Hommes adlı çocuk hakları derneğinin 10 hafta boyunca Amsterdam'dan yürüttüğü gizli operasyonda araştırmacılar, internet sohbet odalarında 10 yaşında "Sweetie" adında bir Filipinli kız çocuğu rolüne büründü.

Kız çocuğu ile iletişime geçen 20 bin erkekten bini para teklifinde bulundu. Dernek ise bu kişilerin kimlik bilgilerini polise teslim etti.

Derneğin Amsterdam'ın eteklerinde bulunan bir depoda kurduğu gizli operasyon merkezine ziyaretim sırasında, araştırmacıların Sweetie kimliğiyle internet sohbet odalarına girmesine tanıklık ettim.

Oldukça gerçekçi görülen Sweetie aslında sanal ortamda yaratılan üç boyutlu bir grafik. Sohbet odalarına girmelerinin üstünden daha saniyeler geçmişti ki erkeklerin hücumuna uğradı.

Sweetie'nin kıyafetlerini çıkarması için para teklif eden bin kişiden 254'ü Amerikalı, 110'u İngiliz, 103'ü de Hindistanlı.

Aralarında 34 Tük de var

BBC Türkçe'nin iletişime geçtiği Terre des Hommes, para ödemeyi teklif eden bin kişiden 34'ünün Türk olduğunu; Türkiye 'nin de ülke sıralamasında 65 ülkeden 7. olduğunu açıkladı.

Araştırmacılar zanlıların kimliklerini, aralarında sosyal medya ve Skype profilleri de olan kanıtlar aracılığıyla belirledi.

Lahey'de Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında proje yöneticisi Hans Guyt, bu suça karşı "yeni bir tür polis faaliyeti" gerektiğini açıkladı.

Guyt ayrıca "Cinsel avcılar kendilerini ortaya atmayacak. Kurban ortaya çıkmayacak. Kendimizi 10 yaşında Filipinli bir kız olarak tanıttık. Bize teklif edilmediği sürece bir şey talep etmedik." dedi.

Europol çekinceliTerre des Hommes şimdi "internet kamerası aracılığıyla seks turizmine" karşı küresel bir kampanya başlatıyor.

'Sektöre düşmesinden korkuyoruz'

Derneğin genel müdürü Albert Jaap van Santbrink, "Bu olayın çocuk pornosunda olduğu gibi çetelerce yürütülen milyarlarca dolarlık bir sektöre dönüşmesinden korkuyoruz." dedi.

Araştırmanın sonuçlarını polise teslim eden dernek, geliştirdikleri teknolojiyi de yetkililere vereceklerini açıkladı. Ama Avrupa polis teşkilatı Europol, araştırmanın sonuçları hakkında çekinceleri olduğunu söylüyor.

Europol sözcüsü Soren Pedersen, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada "Gözetim yöntemlerinin kullanıldığı suç araştırmalarının sadece emniyet teşkilatlarının görevi olması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

İngiliz Ulusal Suçlar Dairesi'nden Andy Baker da "Çocuk tacizcileriyle başa çıkma görevi bu konuda uzmanlaşmış emniyet teşkilatlarına bırakılmalı." dedi. Ama Baker kampanyaya destek verip bunun "küresel çocuk tacizi tehlikesinin ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çektiğini" söyledi. Baker ayrıca, uluslararası emniyet teşkilatlarıyla çalışıp Terre des Hommes'un sağladığı bilgilere bakacaklarını da sözlerine ekledi.

Sweetie bir daha kullanılmayacak. Zira görevini tamamlayan sanal kız çocuğu, avcıların ne kadar hızlı köşeye sıkıştırılabileceğini gözler önüne serdi.