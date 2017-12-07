Sanal gerçeklik; o oyundaki bıçaklar 80 liraya satılıyor!

Dünyada 19 milyon, Türkiye’de ise yüz binlerin bilgisayar veya mobil telefonlardan oynadığı CS GO’da kullanılan bıçakların gerçeği, bu oyunun tutkunu çocuklara internet üzerinden 80 TL’ye satılıyor.

Dünyada ve Türkiye’de pek çok kişi tarafından online oynanan CS GO adlı oyun çocuklar için tehlikeli hale geldi. Nedeni ise bir savaş oyunu olan olan CS GO’da kullanılan sanal bıçakların gerçeklerinin yapılıp satılmaya başlanması. Oynayan kişi, CS GO’da kazandığı sanal paralarla renkli motiflerle giydirilen bıçak ve silahları yüksek bedellerle satın alıyor. Sanal bıçaklar bahis siteleri aracılığıyla 4 bin, silahlar ise 7 bin 500 liraya kadar alıcı buluyor. Oyunda kullanılan bıçağı satamayan çocuklar, bahis siteleri aracılığıyla sanal parayı nakide çeviriyor. Türkiye’de yüzbinlerce kişinin bilgisayar veya mobil telefonlardan oynadığı oyun için asıl tehlike burada başlıyor.

Paslanmaz çelik ve kesici

Online oyunda rağbet gören, yüksek rakamlara satılan sanat bıçakların gerçeği dünyada olduğu gibi Türkiye’de de satışa sunuldu. İstanbul merkezli bir firma, sanal bıçağın gerçeğini sosyal medya üzerinden 80 liradan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Instagram hesabından “CS GO bıçakları paslanmaz çelikten ve kesici” tanıtım yapan şirket, elden ödeme ve kargoyla “gerçek” bıçakları çocuklara gönderiyor. Firma yetkilisi, 18 yaşından küçüklere ailesinin onayı olmadan satış yapmadıklarını söylese de hesaptan paylaşılan bıçak fotoğraflarına yorum yapanların çoğu çocuklar.

"Kumara dönüştü"

Oyun ve sanal gerçeklik uzmanı Sinan Akkol, bu bıçakların sadece Türkiye’de değil tüm dünyada çocuklara satıldığını ifade etti. Bıçakların sanalda 100-1000 dolar arasında yüksek fiyatlardan satıldığını kaydeden Akkol, “Bıçaklar ve silahların hepsinin ayrı bir ismi ve anlamı var. Nerede kullanıldığına dair bilgiler veriliyor. Çocuklar bunu bir övünç malzemesi olarak kullanıyor. Bir de bunların paraya dönüştürüldüğü bahis siteleri var. Bu adeta kumara dönüştü” dedi. Oyun uzmanı İlker Karaş da oyunu üreten firmanın aldığı tüm önlemlere rağmen bu tarz sorunlarla karşılaşılabildiğini söyledi. Karaş, “Oyun şiddet içermiyor. Aksine takım olmayı, birlikteliği öğretiyor. Futbolda ne kadar şiddet varsa bu oyunda da o kadar şiddet var. Global bir oyun olduğu için kötü amaçlı kullanımlara engel olunamıyor. Oyuncular eşyalarını, farklı ülkelerde açılan illegal sitelerde bahis aracı olarak kullanabiliyor. Bu şekilde sanal parayı gerçek paraya çevirebiliyorlar. Oyunun sahibi firma bunu yapanları tespit edip engellemeye çalışıyor” diye konuştu. Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Burhanettin Kaya, internet kumarbazlığının çocuklara kadar ulaştığını söyledi.