Sanal futbol gerçeğiyle rekabet ediyor

T24 - Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca sanal futbol tutkunu her gün 5 milyon maç yapıyor. Son 3 yılda yaklaşık 15 milyar dolarlık PES ve FIFA oyunları ile konsol satıldı.



Futbol endüstrisinin en büyük ayaklarından biri konsol oyunları oldu artık. PES 2010 ve FIFA 10’un reklamlarında başta Lyon, Real Madrid, Barcelona kulüplerinden ve Brezilya, İspanya, Fransa, İngiltere milli takımlarından olmak üzere neredeyse bütün ünlü oyuncuları görebiliyorsunuz.



Ortada dönen rakamlar inanılır gibi değil. Her gün oyun konsollarında internet üzerinden 3 milyonu FIFA 10 olmak üzere yaklaşık 4 milyon sanal futbol maçı yapılıyor. Bilgisayar platformunda oynayanları da sayarsak bu rakam 5 milyonu buluyor. Online dışında kendi başına oynayanları ve arkadaşlarıyla ev ya da internet kafede oynayanları ekleyemiyorum bile...



PES’in 08, 09 ve 10 oyunlarının son 3 yıldaki satış rakamı tam 16.5 milyon adet. Her oyunun ortalama 60-65 dolardan satıldığını göz önüne alırsak, bunların toplam parasal değeri 1 milyar dolara ulaşıyor. Oyunların en az 6 katı fiyatına satılan oyun konsolu satışları ile birlikte karşımıza çıkan tahmini rakam ise 13-14 milyar dolar. Bunlara bir de firma tarafından açıklanmayan ancak PES’ten daha az sattığı bilinen FIFA oyunlarının satışından oluşan pazarı da eklerseniz 15 milyar dolara ulaşılıyor. Ve bu verilerin ışığında, sanal futbolun gerçek futbolu tehdit ettiğini söylemek de sanırım yanlış olmaz.



PES artık yalnız değil



Özellikle oyun konsollarında uzun yıllardır üst sıralarda olan Konami, futbol oyunlarında da International Superstar Soccer’dan Winning Eleven ve (Avrupa piyasasındaki adıyla) PES -Pro Evolution Soccer- serisine geçişiyle futbolseverlere büyük bir hastalık enjekte etti. Bu yılki adıyla PES 2010...

Kral Öldü Yaşasın Yeni Kral: FIFA 10



PES 2010 ve FIFA 10 arasındaki kapışma için benim yorumum kısa ve net; kral öldü yaşasın yeni kral. Çünkü, Ps3’ün çıkışıyla birlikte PES kendi oyuncularını üzmeye başladı. Ama aslında bu da doğal bir gelişim. Çünkü yıllar önce, bilgisayar platformunda tek başına lider olan FIFA’nın karşısına Winning Eleven diye bir oyun çıkmış ve ortalığı kasıp kavurmuştu. Winning Eleven, Avrupa ve Amerika’da ise PES adıyla satışa sunuluyordu. O zamanlar FIFA’nın devrini tamamlamasıyla ortaya çıkan boşluğu çok iyi dolduran ve devrim yaratan PES serisi, onu baş tacı eden doğa kanunlarına yenik düşüyor şimdi. Oynanışta ilerleme kaydetmeyen PES, online (internet üzerinden oynanış) konusunda çok büyük sıkıntılar yaşıyor.



PES 2010’daki başlıca yenilikler



Sanal oyunların bu denli tutmasının nedeni gerçekte erişemeyeceğiniz, yanına bile yaklaşamayacağınız isimlere komuta edebilmek.



Özellikle futbolcu modellemeleri önceki yıllara göre çok başarılı. Türkiye’de oynayan futbolculardan Arda, Emre Belözoğlu, Servet, Volkan Demirel, İbrahim Toraman, Rüştü, Semih, Nihat, Daniel Güiza, Milan Baros, Alex De Souza ve Colin Kazım’ı karşınıza alıp muhabbet edebilirsiniz. O denli başarılı modellendirilmiş.



Team Vision 2.0 yeniliğiyle, oyundaki yapay zekanın geliştiğini ve kontrol ettiğiniz takımın akılcı oynadığını görebiliyorsunuz.



Yeni oyuncu kartları eklenmiş. Bu kartlar, her futbolcunun özelliklerini belirliyor. Örneğin, standart bir oyuncunun defans-atak ve normal olmak üzere 3 kartı bulunurken, Messi’nin 7 kartı var. Bu kartlar, oyuncular arasındaki dengeyi korurken, yıldız isimleri de ön plana çıkartıyor.



Yıllardır insanı bayıltan menü müzikleri ve menü sistemi tamamen değişmiş. Müzikler 10 numara, menü hoş görünüyor.



FIFA10’daki başlıca yenilikler



Bu yıl devrim niteliğinde gelen 360 dribble özelliği. Kısaca, oyundaki futbolcularınızın sahadaki her çime basabildiğini düşünün. Tamamen serbest hareket ve vücut estetiği sağlıyor. Bütün oyun sizin hünerinize kalıyor.



Game Face fonksiyonu. Oyunun internet sitesinden ya da konsolunuzun (varsa) kamerasıyla kendi fotoğrafınızı çok net başarılı bir şekilde oyuna aktarabiliyorsunuz. Kendi yarattığınız oyuncuyla da istediğiniz takımda kariyer yapmaya başlıyorsunuz. İnternette yapılan maçlarda Barack Obama, George Bush ve Hayko Cepkin gibi isimlerin futbolcu versiyonlarını yapanlara rastlayabilirsiniz.



Grafikler kimine göre PES’in yanında kötü kimilerine göre daha iyi. PES’teki görsel güzelliğin anahtar sözcüğü; parlaklık. Fakat FIFA 10’da hem statlar hem futbolcular hem de zemin birlikte ele alınıp yapılmış.



Manager Mode denilen ve kendi takımınızı yönetip başarı kovaladığınız menajer modu. Bu sene sadece bu oyun modu için özel çalışma yürüttü FIFA 10 ekibi. Ve karşımıza altyapısı sağlam, başarılı bir sonuç çıktı. Tek eksiği, seçtiğiniz takımın sadece lig maçları oluyor. Mesela şampiyon olduğunuz bir sezondan sonra Şampiyonlar Ligi diye bir şey yok. Çünkü Şampiyonlar Ligi’nin lisansı PES serisinde.



Dikiz aynasında kaybolan PES



PES 2010, FIFA 09 ve FIFA 10’un verdiği o kusursuz “gerçek futbol simülasyonu” hissini veremiyor bir türlü. Aslında bir nevi zor durumdalar. Çünkü önemli bir oyuncu kitlesi olan PES, devrim niteliğinde yenilikler yapamıyor. Çünkü mevcut oyuncu kitlesini de kaybetmek istemiyorlar. Ama ne olursa olsun son 2 yılda çok fazla kişiyi kaybettiler. Öyle ki, önceki yıllarda EA Sports, PES’in başarısını görüp ondaki artıları FIFA’ya aktarmaya çalışırdı. Fakat bu sene aynı şeyi Konami’nin yaptığı görüyoruz. Bu durumu da, EA Sports’un FIFA ekibini yöneten bir isim şöyle açıklamıştı; “FIFA hızla gelişiyor ve dikiz aynasına baktığımızda arkamızda şu an kimseyi göremiyoruz. Bu farkı korumak için daha da çok çalışıp oyunculara yenilikler sunacağız.”



Türkiye’de 500 bin Ps3 oyuncusu var



Ülkemizde yaklaşık 500 bin Ps3 oyuncusu var. Fakat satılan resmi futbol oyunu sayısı, yıllık yaklaşık 10-20 bin arasında. Bunun sebebi %20’yi bulan (ÖTV) Özel Tüketim Vergisi. Zira bir Ps3 konsolu almak istediğinizde de verdiğiniz paranın %20’si yine devlete gidiyor.



Amerikan futbolunun lisans ücreti: 1 milyar dolar



Amerikan futbolu oyunu olan Madden, en son sözleşmesinde lisans hakları için Amerika’da 1 milyar dolara yakın bir ödeme yaptı. FIFA ve PES de lisans anlaşmaları gereği para veriyor. Fakat NDA adı verilen gizlilik anlaşması gereği bu rakamları açıklayamıyorlar. Türkiye’de ise durum vahim; Türkiye Ligi’nin FIFA 10’a alınması için EA Sports şirketine Aral Ticaret ödeme yaptı. Bunu bir vatandaşlık görevi olarak gören Aral Ticaret Genel Müdürü Ömer Faruk Demir, Türkiye Ligi ve takımların hakları için 10-20 bin dolar arası bir ücret ödediklerini söylüyor.



ABD’de 70 Türkiye’de 122 dolar



Amerika’da 70 dolara satılan oyunlar Türkiye’ye gelirken gümrükte verilen vergiler ve diğer ekonomik eklentilerle müşteriye mecburen 180 lirayı (122 dolar) bulan rakamlarla sunuluyor.



PES’te Türkiye’nin en güçlü takımı F.Bahçe



Takımların güçlerini, oyuncuların güçleri belirliyor. Bu yüzden de Güiza, Dos Santos ve Lugano gibi yüksek puanlı futbolcular, sarı lacivertlileri diğer takımların önüne çıkarıyor.

FIFA ve PES’in Türkiye dağıtımcısı olan Aral Ticaret’in genel müdürü Ömer Faruk Demir, kendilerine PES 2010’la ilgili en çok gelen 3 soruyu şöyle cevapladı:



1-) F.Bahçe neden daha güçlü?



Takımların güçlerini belirleyen aslında oyuncuların güçleri. Bu yüzden Güiza, Dos Santos, Lugano gibi önemli oyuncuların güç puanları Fenerbahçe’yi diğer takımların biraz üzerine çıkarıyor. Oyundaki güçlerine bakıldığında Türk takımlarını Fenerbahçe-Galatasaray-Beşiktaş-Sivasspor şeklinde sıralayabiliriz. Güiza o golü atınca...



2-) Avrupa ile Türk takımları arasındaki fark neden çok büyük?



Takımların güçlerini oyuncuların bireysel puanları çok etkiliyor. Örnek olarak; Barcelona orta sahası Xavi-Iniesta ikilisinden oluşurken Fenerbahçe’de Emre-Cristian ikilisinden oluşuyor. Ancak Xavi-Iniesta ikilisinin puanları Emre ve Cristian ile mukayese edilemeyecek kadar fazla olduğu için aradaki fark açılıyor. Ve bu oyuncuların hız, dayanıklılık ve teknik kapasiteleri Türk takımlarındaki oyunculardan üstün olduğu için aradaki fark çok açılıyor. Bu yüzden o takımları yenmek gerçekte olduğu gibi oyunda da çok zor oluyor.



Sivas var, Trabzon yok



3-) Sivasspor neden var? Trabzonspor niye yok?



Trabzonspor’un olmamasının nedeni, Trabzonspor’un son maçta Güiza’nın attığı gol ile Şampiyonlar Ligi yerine Avrupa Ligi’ne kalması diye özetleyebiliriz. Oyuna, Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynadığı için Sivasspor eklendi, eğer Trabzonspor Şampiyonlar Ligi ön elemesine kalsaydı oyunda o yer alacaktı. (Hürriyet - Kaan Koç)