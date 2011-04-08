T24 - Craigslist'teki uzun bir ilanla müşterilerin flört sitelerindeki profillerini yönetecek bir 'sosyal medya uzmanı' aranıyor.



Craigslist seri ilan sitesinde oldukça ilginç ilanlara rastlamak mümkün. Sün günlerde göze çarpan ilginç bir ilanla ‘Sanal Flört Asistanı’ aranıyor.







Söz konusu iş ilanı oldukça açık ve detaylı yazılmış. Bir grup umutlu insan için internet flört profilleri oluşturabilecek ve e-postalarını onlar adına romantik beklentileri karşılayacak şekilde yazabilecek birinin arandığı belirtiliyor.



Bu bir başka deyişle, Edmond Rostand’ın bir başka erkeğin maskesini kullanarak sevdiği kadına aşkını ilan eden bir adamı anlattığı oyunu “Cyrano de Bergerac”’ın modern ve neyse ki daha az karmaşık olanını gerçekleştiriyor.





İş ilanı şöyle:



"Sanal Flört Asistanı (A.B.D)



İşim hızla büyüyor ve kadın ve erkek internet flört profilleri, başlıkları, etiketleri oluşturmada ve kullanıcıların ilgi duyduğu kadınlara e-posta yazmada yardıma ihtiyacım var. Kullanıcılar 28-62 yaş arasında profesyonellerdir. Çapkınları kabul etmiyoruz.



Her profil özeldir – Size yazılı bir özet yollayacağım.



E-postalar kişiye göre özelleştirilmeli ( herkese kopyala-yapıştır e-postalar yollamak yasaktır.) ve olumlu cevaplar almak hedeflenmeli.



Profiller ve e-postalar eğlenceli ve profesyonel şekilde hazırlanmalı.

Tamamlanmış profiller 300-350, ve e-postalar da 30-75 kelime arasındadır.



Hızlı geri dönüş sağlanmalı – her 10 eposta başına en uzun geri dönüş süresi 48 saat olacak. Yazı ve kompozisyon becerileri iyi olmalı – e-postalar olumlu cevaplar aldıkça bonus ödemeler yapılabilir.





BU BELGE ŞART.



Lütfen bir kadına yazabileceğinizi düşündüğünüz bir e-posta örneği yollayın. Sanal flört için yazmak magazin, kitap ve benzeri yayınlardan farklıdır, bu nedenle sanal flört asistanlığı tecrübesi tercih sebebidir. Bu, başkasının adına yazmak olduğundan, e-posta kullanıcının profiline uygun bir şekilde yazılmalıdır.



Ne kadar iyi ve hızlı olursanız o kadar daha çok iş alabileceksiniz. Gizlilik sözleşmesi ve 1099 belgeleri göreve başlamadan önce tamamlanacaktır."







