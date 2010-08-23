Sanal evlilik piyasası 10 milyon dolara ulaştı

T24- Evlilikmerkezi.com Direktörü Türkiye'de dating (buluşma, tanışma) ve evlilik siteleri sektöründeki Pazar büyüklüğünün 10 milyon dolar civarında olduğunu belirtti.





Evlilikmerkezi.com Direktörü Ebru Selvi, yaptığı yazılı açıklamada, iş hayatının yoğunluğu ve metropol yaşantısı içinde kendilerine uygun bir eş adayıyla tanışma fırsatı yakalayamayanların evlilik sitelerini tercih ettiklerini, bu yönelimin dünyada ve Türkiye’de hızlı bir artış gösterdiğini kaydetti.



Geçen yılsonu itibarıyla bu ve benzeri sitelerin finansal büyüklüğünün sadece ABD’de 947 milyon doları aştığına işaret eden Selvi, Türkiye’de ise dating ve evlilik siteleri sektöründeki pazar büyüklüğünün 10 milyon dolar civarında olduğunu belirtti.



Dünyada her yıl 1 milyon kişinin evlilik sitelerinden tanışarak evlendiğinin altını çizen Selvi, ABD, İsviçre, AB ülkeleri ve İran’ın internetten evlilik siteleri aracılığıyla tanışarak evlenme konusunda önde gelen ülkelerin başında yer aldığını vurguladı.







Türkiye’de arkadaşlık siteleri, e-dating ve sosyal iletişim ağlarının 2000 yılından bu yana en yüksek trafikli siteler arasında yer aldığına dikkati çeken Selvi, dünya genelinde kullanıcıların online aktiviteleri arasında evlilik sitelerinin 13. sırada yer aldığını belirtti.







‘YÖNETİCİLER VE GENEL MÜDÜRLER DE VAR’



Açıklamada, kişilik analiziyle eşleştiren evlilik sitesi olan evlilikmerkezi.com’un üye sayısının 400 bini aştığı, üyelerinin yüzde 93’ünün iş hayatının içinde aktif olarak çalıştığı, üyelerin ağırlıklı olarak 35-45 yaş arası, üniversite mezunu, çalışan ve metropollerde yaşayan kadın ve erkeklerden oluştuğu ifade edildi.





Sitede eş arayanlar arasında pek çok orta ve üst düzey yöneticinin, hatta çeşitli sektörlerde genel müdür pozisyonunda görev yapan kişilerin de bulunduğuna işaret edilen açıklamada, üyelerin yüzde 56’sının gelir seviyesinin üç bin 500 lira ve üzerinde olduğu bildirildi.



Açıklamada, rakamların, yoğun iş yaşantısı nedeniyle bireylerin uygun eş adayıyla tanışma fırsatı yakalayabilecekleri sosyal yaşama yeterince zaman ayıramadıklarını gösterdiği, bunu doğrular bir şekilde sitede eş arayanların önemli bölümünü yoğun iş temposuyla bilinen sağlık ve finans sektörlerinde görev yapanların oluşturduğu belirtildi.