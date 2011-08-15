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Spor

Sanal dünyada Arda çılgınlığı MADRİD (A.A)

15 Ağustos 2011 00:24

-Sanal dünyada Arda çılgınlığı MADRİD (A.A) - 14.08.2011 - İspanya'nın Atletico Madrid kulübü, milli futbolcu Arda Turan'ın transferiyle kulübün internetteki resmi facebook ve twitter sayfalarına girişlerin normalden 5 kat daha fazla olduğunu duyurdu. Atletico Madrid kulübünün resmi internet sitesinde "Facebook ve Twitter da Turan patlaması" başlığı altında verilen haberde, "Atletico Madrid'in yeni futbolcusu Arda Turan daha kırmızı beyazlı formayı giymeden gücünü gösterdi. Türk ortasaha oyuncusunun Atletico Madrid'in transferinin resmen duyurulmasından bu yana kulübün facebook ve twitter sayfalarında tam bir patlama oldu" denildi. Atletico'nun internetteki sosyal iletişim ağları facebook ve twitter'a girişlerin 5 kat artığı belirtilirken, son 4 günde kulübün facebook sayfasındaki hayranlarındaki artışın yüzde 66'ının Türkiye'den olduğu kaydedildi. Atletico Madrid'in internetteki hayranlarında Madrid ve Buenos Aires kentlerindeki futbol severler ilk iki sırayı oluştururken, Arda'nın gelmesinin ardından üçüncü kentin İstanbul, sekizinci kentin de Ankara olduğu bildirildi. Atletico'nun facebook aracılığıyla verdiği haberlere ise son 4 günde bin 800'den fazla kişinin yorum yazdığı kaydedildi. İspanyol kulübü, Arda'nın salı günü yapılacak basına tanıtımına ilişkin facebook ve twitter üzerinden bloglar açıldığını ve taraftarların buradan yöneteceği soruların basın toplantısında Türk futbolcu tarafından cevaplanacağını duyurdu.

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