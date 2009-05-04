Sanal döviz piyasası SPK'yı harekete geçirdi

Hızla büyüyen ancak hiçbir kurumun denetlenmediği internet şirketleri üzerinden döviz alım-satım işlemleri SPK'yı harekete geçirdi.



Krizle birlikte dünyada finans sektöründe düzenleme ve denetlemelerin sıkılaştırılması tartışılırken Türk finans piyasasında bir alan hiçbir denetime tabi olmadan hızla büyüyor: Döviz işlem platformları. İnternet üzerinden döviz alım-satımı yapan ve Forex piyasası olarak bilinen bu platformlara denetimsiz ortamda her geçen gün bir yenisi ekleniyor. İnternet üzerinden dünyanın en önemli para birimlerini, yüksek kaldıraçlarla alıp satabilme imkanı sağlayan bu şirketler mevzuat boşluğu nedeniyle şu anda tamamen denetimsiz. Üstelik dünyanın en riskli piyasası olmasına rağmen.



SPK denetim için harekete geçti



Sabah gazetesinin haberine göre; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) para ve sermaye piyasası kurumlarının bugün kadar denetlemediği sektörü mercek altına aldı. SPK Başkanı Vedat Akgiray, "Konuyla ilgili çalışma başlattık. Buraların denetim altına alınmalı. Türk Lirasının değeri Türkiye'de belirlenmiyor. Böyle gitmez" dedi.



Kredi kartıyla işlem yapılıyor



Döviz işlemi yaptırmaya imkân sunan platformlarda kaldıraçlar 1'e 400'e kadar çıkıyor. Yani, 100 dolarlık bir para koyarak 40 bin dolarlık alım satım yapılabiliyor. Getiri yüksek olunca yatırımcı çok yüksek risk de almış oluyor. Getirinin çekiciliğine kapılan yatırımcılar, ağırlıklı olarak kredi kartları ile işlem yapıyor. İşte bu denetimsizlik ve yüksek risk şimdiden sektörde birçok sorunun çıkmasına sebep oluyor. Döviz işlemi yaptıran şirketlerin güvenirliliği konusunda ortaya hergün yeni bir spekülasyon atılıyor. Bazı müşterilerin hesaplarından paralarını çekemedikleri, Döviz platformlarında çıkan teknik sorunlar nedeniyle yatırımcılar büyük paralar kaybediyor. Ancak, konuyu iletebilecekleri hiçbir kurum yok.



Forex nedir?



Forex, İngilizce "Foreign Exchange" sözcüklerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır. Sık kullanılan diğer Forex tabirleri ise: FX ve Foreks'tir. Forex, ülkelerin para birimlerinin karşılıklı olarak değiştirildiği yani alınıp satıldığı bir piyasadır. Forex, dünyanın en gelişmiş ve likiditesi en yüksek finansal piyasasıdır. Günlük işlem hacminin 3 trilyon dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir.



Dünya işi sıkı tutuyor



Mevzuat eksikliği nedeniyle döviz işlem platformları Türkiye'de denetlenmezken, dünyada işler sıkı tutuluyor. Yabancı döviz işlem platformları ABD'de National Futures Association'a (NFA), İngiltere'de Financial Service Authority (FSA) tarafından denetleniyor ve düzenleniyor.









