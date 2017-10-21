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Spor

Sanal derbi Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe Kulübü, popüler futbol oyunu FIFA 18'de simüle ettiği mücadeleyi 2 - 0 kazandı

21 Ekim 2017 23:42

Fenerbahçe Kulübü, popüler futbol oyunu FIFA 18\'de simüle ettiği mücadeleyi 2 - 0 kazandı.
Süper Lig\'in 9. haftasında yarın Galatasaray\'a konuk olacak olan Fenerbahçe\'den ilginç bir paylaşım yapıldı. Sarı-lacivertli kulüp, FIFA 18\'de simüle ettiği derbi maçı takipçileriyle paylaşarak, \"izleyebilir ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilirisiniz\" ifadelerini kullandı.
Maçı Fenerbahçe 2 - 0 kazanırken, ilk 11\'i Kameni- Isla, Skrtel, Neto, Hasan Ali, Guliano, Josef, Ozan, Dirar, Valbuena, Soldado\'dan oluşturdu.
Ayrıca forvette Janssen yerine Soldado\'nun oynaması da dikkatlerden kaçmadı.

İSTANBUL / DHA

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