'Sanal bahis' operasyonunda 39 kişi tutuklandı; ikinci dalga spor yorumcularına

2007'den itibaren sanal kumar sitelerini takibe alan Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İngiltere ve Kıbrıs merkezli olarak kurulan 6 ayrı sanal kumar ofisinde yıllık 1.5 milyar dolarlık işlem belirledi. Çalışmaların ardından başlatılan “Handikap” sanal kumar operasyonunda 57 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 49’u önceki akşam mahkemeye sevk edildi. 39 kişi tutuklanırken 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. "Handikap" sanal kumar soruşturmasında, spor dünyasının ünlü isimleri, eşleri ve ünlü bir iş adamının oğlunun da çetenin içerisinde ve oynayanlar arasında bulunduğu belirlendi. Sanal kumar işletenlerden birinin de ünlü spor yorumcusu Tolga Alpaslan olduğu öne sürüldü.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın imzasıyla yayımlanan (10 Eylül 2016) haber şöyle:

İstanbul’daki 6ayda 100 milyon dolar kazanan İngiliz-Kıbrıs merkezli çete ‘Handikap’ operasyonuyla çökertilmişti. Şimdi 2’nci ve 3’üncü dalga yolda. Bu operasyonlar, ünlü spor yorumcuları, sporcu eşleri ve işadamlarının çocuklarını da vuracak

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2007’den itibaren Türkiye’de çığ gibi büyüyen yasadışı sanal kumar sitelerini takibe aldı. İngiltere ve Kıbrıs merkezli olarak kurulan 6 ayrı sanal kumar ofisinde yıllık 1.5 milyar dolarlık işlem belirlendi. Çalışmaların ardından başlatılan “Handikap” sanal kumar operasyonunda 57 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 49’u önceki akşam mahkemeye sevk edildi. 39 kişi tutuklanırken 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2'nci ve 3'üncü dalga geliyor

“Handikap” sanal kumar soruşturmasında, spor dünyasının ünlü isimleri, eşleri ve ünlü bir işadamının oğlunun da çetenin içerisinde ve oynayanlar arasında bulunduğu belirlendi. Sanal kumar işletenlerden birinin de ünlü spor yorumcusu Tolga Alpaslan olduğu saptandı. Alpaslan’ın uzun süredir Kıbrıs’ta yaşadığı öğrenildi. Kumar paralarının yatırıldığı ve toplandığı tüm hesap hareketleri BBDK’dan istendi. Gelecek rapor doğrultusunda, birçok ünlünün kumar bağlantılarının ortaya çıkarılacağı belirtiliyor. Polisin eldeki dijital verilerin incelenmesinin tamamlanmasının ardından “Handikap” operasyonunda 2. ve 3. dalga operasyonların başlatılacağı kaydedildi.

Sosyete balıkçısına el kondu

Soruşturma kapsamında kumar çetesi üyelerinin tüm mal varlıklarına tedbir getirilirken, çete lideri Veysel Şahin’in kardeşleri tarafından işletilen Florya’daki sosyete balıkçısı Chamada’ya da el konulduğu öğrenildi. Soruşturma dosyasında, gençlerin porno ve kumardan korunması için 2007’de çıkarılan bir kanunla TİB’e porno ve sanal kumar çetelerini direkt kapatma hakkı verildiğinin altı çizilerek, porno sitelerini kapatan TİB’in sayısı bin 500’e kadar varan sanal kumar sitelerinden yalnızca 100’ünü kapattağı belirtildi. Kaçakçılık polisi, Türkiye’de açılan bin 500 kadar sanal kumar sitesinde kumar oynayan 2.5 milyon kişinin tüm hesaplarının incelenmesi için de BDDK’ya başvurdu. Böylece kimlerin, ne zaman ve ne şekilde kumar oynadığı, toplanan paraların hangi hesaplara aktarıldığı da tespit edilecek.