-SANAL ALEMİN İLGİNÇ ÜRÜNLERİ KONYA (A.A) - 14.12.2010 - Sanal alemde ilanla sadece ilginç ürün satışı yapan çok sayıdaki internet sitesinde, sıra dışı ürünler satışa sunuluyor. Sanal alemdeki alışveriş pastasından payına düşeni almaya çalışan alışveriş siteleri, uygun fiyat, ürün çeşitliliği, kargo indirimi, kapıda ödeme ve kredi kartlarına avantajlı ödeme seçenekleriyle tüketicilerin dikkatini çekmeye çalışıyor. Son zamanlarda sayıları artan ve sadece ilginç ürün satışı yapan bazı siteler de sundukları sıra dışı ürünlerle satışlarını artırmaya çalışıyor. Bu ilginç ürünlerden bardak, kalemlik, küllük ve para kabı olarak kullanılabilen objektif bardak, 40 liradan satılıyor. Bir başka ilginç ürün ise giyilebilen dövme. Farklı tasarımları bulunan dövmeler, ilana göre yüzde 100 esnek malzemeden yapılıyor, gerektiğinde çıkarılabiliyor ve dikişsiz olarak üretiliyor. Kapalı alanlarda sigara içme yasağından sonra tiryakilerin yağmur altında da sigara içebilmesi için üretilen kül tablalı sigara şemsiyesi 50 liradan satılıyor. Bir diğer ilginç ürün ise 80 liradan satışa sunulan topuklu hoparlör. Topuklu hoparlör, enerjisini bilgisayardan alırken, ek kabloyla bilgisayar veya mp3 çalara bağlanabiliyor. Sitede ilanla satışı yapılan yüzlerce ilginç ürün arasında parmak bateri, kelime bulmaca saat, hoparlörlü şişme koltuk ve gizli anahtarlık da yer alıyor. -UÇAN ALARMLI SAAT- İnternet sitelerinde en fazla incelenen ürünler arasında yer alan alarm çalar çalmaz yataktan çıkmayı garantileyen uçan alarmlı saat 25 liradan satılıyor. Sabahları alarmı kapattıktan sonra tekrar uyuma sorununa çözüm bulmak için üretilen saat, ilginç özelliği ile dikkat çekiyor. Çalmaya başlayan alarmla beraber saat üzerindeki pervane de dönerek havalanmaya başlıyor. Alarmı susturmanın tek yolu pervaneyi yakalayıp yeniden yerine takmak. Hint kültüründe binlerce yıllık geçmişi olan çivili yatakların modern ve ''yumuşak'' versiyonu da sitedeki ilgi çekici ilanlar arasında. Hindistan'da yoga yapan kişiler tarafından bedensel ve zihinsel mükemmellik için kullanılan çivili yatakların, meditasyon teknikleriyle acı hissetmeme ve iç huzuru sağlama amacına yönelik olduğu belirtiliyor. İnternet sitelerinde, buz bardak, sudoku tuvalet kağıdı, çift kişilik kravat, karınca akvaryumu, renk değiştiren şemsiye, parmak davul seti, giyilebilen battaniye gibi pek çok ilginç ürün de satılıyor. -SİHİRLİ ISITICI İLE HER YERDE ISININ- İnternet siteleri, her yerde kullanılabilen seyyar sihirli ısıtıcının satıldığı farklı ürünlerle sanal alemde müşteri sayısını artırmayı hedefliyor. Maçlarda, açık hava konserlerinde, evde, sokakta, arabada kullanılabilen ve 25 liradan satılan taşınabilen sihirli ısıtıcılar, her yerde ısınma imkanı sunuyor. İlginç ilanlar kategorisi altında satış yapılan ileri teknoloji ürünü lazer sanal klavye 299 liradan satılıyor.