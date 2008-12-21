Sanal alemde ‘özür’ savaşları

Aydınların başlattığı "Ermeni kardeşlerimden özür diliyorum" kampanyasının ardından adeta bir siber savaş yaşanıyor



Aydınların bu kampanyasının ardından farklı gruplardan internet üzerinden başlatılan karşıt kampanyalara dün akşam saatleri itibarıyla yaklaşık 160 bin kişi destek verdi.



5 karşıt site açıldı

Aydınların "www.ozurdiliyoruz.com" adlı web sitesine, şu ana kadar 5 karşı web sitesi açıldı. Aydınların 1915'de yaşananları "büyük felaket" olarak değerlendirerek, özür dilemesine karşı sanal ortamda kurulan ilk site "www.ozurdileme.com" oldu. Yaşanan olayları bir yurt savunması olarak değerlendiren grup tarafından kurulan bu siteye cumartesi akşamı 17.30 itibariyle 14 bin 584 kişi destek verdi.



Sanal ortamda en fazla desteği ise "www.ozurbekliyorum.com" adlı internet sitesi aldı. "Türklere bugüne kadar zulüm eden ve buna seyirci kalanlardan özür bekliyoruz" diyen bir grup tarafından açılan siteye, yine aynı saat itibariyle 72 bin 525 kişi imza attı.

Yine aynı amaçla açılan "www.ozurdilemiyoruz.biz" adlı siteye 37 bin 760, "www.ozurdilemiyorum.net" adlı siteye 30 bin 500 kişi, "www.affetmeyecegiz.com" adlı siteye ise 2 bin 250 kişi destek verdi.