Sanal alemde Emre geyikleri

Fenerbahçe Emre Belözoğlu’nun Kayseri maçında yaptığı ’Boğaz kesme’ hareketi internette geniş yankı buldu.





Fenerbahçe Emre Belözoğlu’nun Kayseri maçında yaptığı ’Boğaz kesme’ hareketi internette geniş yankı buldu. Ekşisözlük’ten tepki alan Emre, sarı-lacivertli tarftarların buluşma noktası olan Antu tarafından da özür dilemeye davet edildi. İşte Emre Belözoğlu tepkileri:



* “Hacı bu kurbanda beraber danaya girelim” anlamını taşımaktadır. (denzo)



* İçindeki küçük Polat Alemdar uyanmıştır. Ben racon kesmem kafa keserim hareketidir. (umberto eco)



* İnsanların fesat olduğunu bize gösteren hareket olmuştur. Emre’nin demek istediği şudur: “Abi, formanın tam yakasının altında enine çizgi olmuş, kötü duruyor.” (padawannabe)



* Hareketi yapanın “Sporcunun zeki, çevik ve ahlâklısı” olmadıgını göstermekten başka önemi yoktur



* Emre Belözoğlu misafirperverliğini göstererek hareketi yaptığı oyuncuya “İstanbul’a geldiğinde seni Boğazkesen’e götüreyim hatta Boğaz Turu da yaparız” demeye çalıştığı harekettir. (iplemez amca)



* “Sakatlıklar yüzünden burama kadar geldi artık” hareketidir o. (izaleisuyuu)



* “Hocam gel buralar sığ, boyu geçmiyor!” anlamına gelen hareket. (denzo)



* Belözoğlu Börek Salonu’ndan sonra Belözoğlu Kasabı’nın da açılacağını müjdeler. (indolento)



* Uyu yoksa Emre boğazını keser. (harrage)



* Klasik arkamı kontrol et hareketi (hiyel)



ANTU: "Olmadı Emre! YAKIŞMADI!!!"



Kayseri ile oynadığımız ve takımımızın 2-0 kazandığı karşılaşmanın 63. dakikasında rakibinin sert müdahalesine maruz kalan Emre, tedavisi sürerken üzerindeki formaya yakışmayan hareketler sergiledi!...



...Öfkesine hakim olamayan Emre‘nin de bu görüntülerden rahatsızlık duyacağını düşünüyor, en kısa zamanda özür dilemesini bekliyoruz!”



