T24 LogoT24 Logo
Spor

Sanal alemde Emre geyikleri

Fenerbahçe Emre Belözoğlu’nun Kayseri maçında yaptığı ’Boğaz kesme’ hareketi internette geniş yankı buldu.

10 Mart 2009 02:00

Fenerbahçe Emre Belözoğlu’nun Kayseri maçında yaptığı ’Boğaz kesme’ hareketi internette geniş yankı buldu.


Fenerbahçe Emre Belözoğlu’nun Kayseri maçında yaptığı ’Boğaz kesme’ hareketi internette geniş yankı buldu. Ekşisözlük’ten tepki alan Emre, sarı-lacivertli tarftarların buluşma noktası olan Antu tarafından da özür dilemeye davet edildi. İşte Emre Belözoğlu tepkileri:

* “Hacı bu kurbanda beraber danaya girelim” anlamını taşımaktadır. (denzo)

* İçindeki küçük Polat Alemdar uyanmıştır. Ben racon kesmem kafa keserim hareketidir. (umberto eco)

* İnsanların fesat olduğunu bize gösteren hareket olmuştur. Emre’nin demek istediği şudur: “Abi, formanın tam yakasının altında enine çizgi olmuş, kötü duruyor.” (padawannabe)

* Hareketi yapanın “Sporcunun zeki, çevik ve ahlâklısı” olmadıgını göstermekten başka önemi yoktur

* Emre Belözoğlu misafirperverliğini göstererek hareketi yaptığı oyuncuya “İstanbul’a geldiğinde seni Boğazkesen’e götüreyim hatta Boğaz Turu da yaparız” demeye çalıştığı harekettir. (iplemez amca)

* “Sakatlıklar yüzünden burama kadar geldi artık” hareketidir o. (izaleisuyuu)

* “Hocam gel buralar sığ, boyu geçmiyor!” anlamına gelen hareket. (denzo)

* Belözoğlu Börek Salonu’ndan sonra Belözoğlu Kasabı’nın da açılacağını müjdeler. (indolento)

* Uyu yoksa Emre boğazını keser. (harrage)

* Klasik arkamı kontrol et hareketi (hiyel)

ANTU: "Olmadı Emre! YAKIŞMADI!!!"

Kayseri ile oynadığımız ve takımımızın 2-0 kazandığı karşılaşmanın 63. dakikasında rakibinin sert müdahalesine maruz kalan Emre, tedavisi sürerken üzerindeki formaya yakışmayan hareketler sergiledi!...

...Öfkesine hakim olamayan Emre‘nin de bu görüntülerden rahatsızlık duyacağını düşünüyor, en kısa zamanda özür dilemesini bekliyoruz!”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24