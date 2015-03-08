Sanal aktivizm gelişiyor

Türkiye'de Gezi Parkı protestoları döneminde sanal aktivizm kavramı yoğun bir

şekilde gündeme gelmişti. O zamandan bu yana Türkiye'de sanal aktivizmde dikkat

çekici bir artış yaşanıyor. Belli sorunlar için birçok blog ve internet sitesi

oluşturuluyor. Bununla birlikte sosyal medyada gruplar ve sayfalar açılıyor. Bunların

da ötesinde sanal imza kampanyalarında da kampanya sayısı ve katılımcı açısından

artış görülüyor. İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Aslı Telli

Aydemir Türkiye'de sanal aktivizm konusunda farkındalığın arttığını ve son

dönemlerde olumlu yönde bir gidişat olduğunu ifade ediyor. Aydemir'in bu

saptamalarını destekleyen veriler de söz konusu. İnsanların sanal kampanyalarını

başlatabildikleri platformlardan biri olan change.org'da 2013'ün ilk ayları itibariyle

haftada 70'e yakın imza kampanyası açılırken 2015'in ilk ayları itibariyle bu rakam

200'e yükseldi. 2014 yılının tamamında platformdaki kampanyalara 5,8 milyon kişi

yani Türkiye nüfusunun yüzde 7,5'i imzalarıyla katıldı.

"Sosyal medya grupları daha dinamik"

Bu artış ivmesinde sosyal medya mecraları üzerindeki girişimlerin de önemli yeri

bulunuyor. Son zamanlarda dünyada sosyal mecralar üzerinde belli gündem

maddelerinin hızla yaygınlaşması için kullanılan hashtag uygulaması Türkiye'de de

yaygınlaşıyor. Araştırma şirketi Nielsen ile Genart Medya tarafından 2014'te yapılan

Türkiye'deki Twitter kullanıcılarının profillerine yönelik araştırmaya göre ankete

katılan katılımcıların yüzde 49'u hashtag kullanıyor. Bu araştırmaya göre Twitter

kullanıcılarının yüzde 41'i de bu mecrayı politik düşüncelerini ifade etmek için

kullanmayı tercih ediyor. Bu kategori en yoğun kullanılan üçüncü kategori konumunda.

Daha önce Deutsche Welle Bobs yarışmasında halk oyları ile ödül kazanan Kadir Has

Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat sosyal aktivizm için sosyal medya

mecralarının bloglara kıyasla daha dinamik olduğuna vurgu yapıyor. Türkiye'de

Facebook ve Twitter gibi platformların daha rahat ilerlediğini belirten Polat, dolayısıyla

sosyal aktivistlerin bu mecralarda yoğunlaştığı ifade ediyor.

İnternet sansürü aktivizmi kısıtlıyor

Türkiye'de sanal aktivizm farklı mecralarda yükseliş gösterirken, internetteki sansür bu

aktivizmi belli ölçülerde kısıtlıyor. Türkiye'de 6 Mart tarihinde aralarında Charlie

Hebdo sayfalarının da olduğu 49 internet sitesinin içeriğine müdahale edildi. Bunun

yanında Türkiye'de sosyal ağlara yönelik baskılar da devam ediyor. Twitter'in

yayımladığı son şeffaflık raporunda, Türkiye en fazla tweet sildirten ve en fazla hesap

kapattıran ülke oldu. Dünya genelinde hükümetlerin başvurusu üzerine toplam 1.982

Twitter mesajı silinirken bunlardan 1.820'si Türkiye tarafından talep edildi. Aslı Telli

Aydemir, son dönemde uluslararası kuruluşlarının raporlarında da Türkiye'deki

internet sansürünün ağırlaştığına dikkat çekildiğini belirtiyor. İnternet özgürlüğünde

Türkiye'nin mevcut durumu sanal aktivizmin imkanlarını zorlarken, bir yandan da bu

mecraların özgürleşmesi yönündeki aktivist kampanyaların daha fazla ortaya

çıkmasına yol açıyor.