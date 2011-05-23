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Dünya

SANA'DA SİLAH SESLERİ SANA (A.A)

23 Mayıs 2011 19:33

-SANA'DA SİLAH SESLERİ SANA (A.A) - 23.05.2011 - Yemen'de başkent Sana'da Eski Meclis Başkanı ve Ahmar Kabilesi Reisi Abdullah El Ahmar'ın oğlu milletvekili Sadık El Ahmar'ın evinin çevresinde silah sesleri yükseliyor. Yerel bir gazetecinin A.A muhabirine telefonla yaptığı açıklamada Cumhuriyet Muhafızları ile Ahmar aşiretine mensup silahlı kişiler arasında silahlı çatışma yaşandığı belirtildi. Görgü tanıkları ve emniyet güçleri, öğleden sonra güvenlik güçlerinin aşiretin evlerinin çevresine konuşlanmasıyla başlayan şiddetli çatışmalarda yaralananlar olduğu bildirdiler. Çatışmaların meydana geldiği semte çıkan tüm yolların trafiğe kapalı olduğu belirtildi. Hükümet karşıtı protestoların başladığı günden bu yana desteğini muhalefetten yana kullanan Ahmar kabilesi, Yemen'in en büyük GSM operatörü başta olmak üzere birçok şirkete sahip.

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