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Dünya

Sana'da geniş katılımlı eylemler SANA (A.A)

16 Eylül 2011 17:29

-Sana'da geniş katılımlı eylemler SANA (A.A) - 16.09.2011 - Yemen'de yedi aydır devam eden ve Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in 33 yıllık iktidarının bitmesini isteyen muhalif gösteriler devam ederken, bugün başkent Sana'da cuma namazı öncesi ve sonrasında geniş katılımlı eylemler düzenlendi. Sana caddelerini dolduran Yemenliler 3 Haziran'da sarayına düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi için halen Suudi Arabistan'da bulunan Başkan Salih aleyhine sloganlar attı. Bugünü ''Sadakat ve sözünde durma cuması'' olarak niteleyen muhaliflere, muhalif General Ali Muhsin'e bağlı değişik askeri birliklerden moral desteği geldi. Bölükler halinde gösterinin düzenlendiği alana gelen askerler ''milletin askeri devrimi taşımaya geldi'' sloganları attı. Halk arasında büyük sevinç gösterileri yaşanırken, atılan sloganlara eşlik edildi. Temeli yoksulluk, düşük hayat standartları ve yolsuzluklara dayanan halk ayaklanmaları yedinci ayını doldururken, başkent Sana ve çevresinde büyük çatışmalar yaşanıyor. Özellikle Sana'ya 40 kilometre mesafede olan ve Salih'in oğlu Ahmed Salih'e bağlı birliklerin yüzde kırkının bulunduğu Arhab bölgesinde yoğun çatışmalar oluyor. Muhalif aşiret reisi Abdülmecid Zindani'ye bağlı silahlı gruplar ve Mısır'daki ''İhvan-ı Müslimin'' hareketlerine yakınlığı ile bilinen ''Islah'' cemaatinin üyeleri ile Ahmed Salih'in birlikleri arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Bölgeye sık sık hava operasyonları düzenlenirken, orduya ait birçok tankın tahrip edildiği bilgileri geliyor.

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