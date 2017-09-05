SANA: Suriye ordusu, Deyr ez Zor’daki IŞİD kuşatmasını kırdı

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye ordusunun Deyr ez Zor'daki IŞİD kuşatmasını kırdığını duyurdu. Kent, 3 yıldır IŞİD kuşatması altındaydı.
Suriye resmi haber ajansı SANA, "Suriye Arap ordusu, Deyr ez Zor'un batı yakasındaki 137. Tugay'a ilerledi ve DEAŞ kuşatmasını kırdı" ifadelerini kullandı.
Ordunun ilerleyişi, kentin kuzeyindeki kuşatmayı kırarken, güneydeki askeri havalimanı da dahil diğer bölgeler hala kuşatma altında bulunuyor.
Kentte yaklaşık 10 bin kişinin IŞİD'in elinde bulunan bölgelerde yaşadığı sanılıyor.