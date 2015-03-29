Sana Havalimanı bombalandı



Suudi Arabistan'ın liderliğindeki koalisyonun Yemen'deki Husi mevzilerine yönelik bombardımanında başkent Sana'daki havalimanı hedef alındı. Saldırılar sonucu pistin ağır hasar gördüğü ve havalimanının kullanılamaz duruma geldiği bildirildi.

Yemen askeri çevreleri, ordunun elit birlikleri Cumhuriyet Muhafızları'nın Sana'daki merkez üssüne de saldırı düzenlendiğini ve 15 kişinin öldüğünü açıkladı. Eski devlet başkanı Ali Abdullah Salih'in oğlu Ahmed Salih'in komutası altında bulunan elit birlikler Husilere yakınlığıyla biliniyor. Perşembe gününden bu yana süren saldırılarda can kaybının 63'e ulaştığı sanılıyor.

Öte yandan, Yemen'in kuzeyindeki Husi mevzilerinin de bombardımanda hedef alındığı bildirildi. Görgü tanıklarının Alman haber ajansı dpa'ya verdiği bilgilere göre, çok sayıda mühimmat deposu bombalandı. El Arabiya kanalı, Suudi Arabistan ordu kaynaklarına dayanarak yayınladığı haberinde, Husilere ait mühimmat ve silah depolarının büyük bölümünün saldırılarda tahrip edildiğini belirtti.

Suudi Arabistan, kendisine destek veren on Arap ülkesiyle birlikte perşembe gecesi Husilere yönelik hava saldırılarını başlatmıştı. Şii Husi milisleri, geçen aylarda başkent Sana da dâhil olmak üzere ülkenin geniş kesimlerini kontrolüne geçirmiş, Devlet Başkanı Abdurrabu Mansur Hadi'yi ev hapsine almış ve parlamentoyu feshetmişti. Hadi, olayların ardından Riad’a kaçtı.

Suudi Arabistan, Yemen Devlet Başkanı Abdurrabu Mansur Hadi'nin iktidarını yeniden sağlama almak istiyor. Gözlemcilere göre, hava saldırıları koalisyon birliklerinin karadan operasyonunu kolaylaştırmayı amaçlıyor. Yemen'in kuzey komşusu Suudi Arabistan, 150 bin askerin sınırda teyakkuzda tuttulduğunu açıkladı.