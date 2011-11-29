T24 LogoT24 Logo
Gündem

San, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde İSTANBUL (A.A)

29 Kasım 2011 16:33

-San, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde İSTANBUL (A.A) - 29.11.2011 - Organizatör Ahmet San, İzmir merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ifadesine başvurulmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne getirilen Ahmet San'ın, operasyon kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Bu arada şarkıcı Haluk Levent'in İzmir Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade vereceğini bildirdiği, ''mağdur'' sıfatıyla ifadesine başvurulacak olan oyuncu Erkan Petekkaya'nın da rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi gördüğü kaydedildi. Öte yandan, operasyon kapsamında İstanbul'da 11 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerin akşam saatlerinde havayoluyla İzmir'e götürüleceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24