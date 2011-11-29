-San, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde İSTANBUL (A.A) - 29.11.2011 - Organizatör Ahmet San, İzmir merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ifadesine başvurulmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne getirilen Ahmet San'ın, operasyon kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Bu arada şarkıcı Haluk Levent'in İzmir Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade vereceğini bildirdiği, ''mağdur'' sıfatıyla ifadesine başvurulacak olan oyuncu Erkan Petekkaya'nın da rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi gördüğü kaydedildi. Öte yandan, operasyon kapsamında İstanbul'da 11 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerin akşam saatlerinde havayoluyla İzmir'e götürüleceği bildirildi.