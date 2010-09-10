San Fransisco cehenneme döndü

T24 - ABD’nin San Francisco şehrinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında onlarca ev ve iş yeri kül oldu. En az 1 ölü var.







San Francisco kentinde havaalanı yakında bulunan San Bruno bölgesinde bir patlama meydana geldi.



Doğalgaz hattında meydana geldiği belirtilen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangında 53 ev ve 120 iş yeri kül oldu.



İlk bilgilere göre yangında 1 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı.



İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük çaba sarfediyor.



Bu arada doğalgaz şirketinden yapılan açıklamada şu an için yangına neyin sebep olduğunu söylemenin pek de mümkün olmadığı belirtildi.



Normalde şehrin içinde yangın söndürmek için helikopterlere pek izin verilmese de, yangının oldukça büyük olması nedeniyle söndürme çalışmalarına helikopterler de katılıyor.



Yangından kurtulan ve kendilerini güvenli bölgeye atanlar ise büyük bir patlama sesi duyduktan sonra ateşten bir top gördüklerini ve kendilerince en değerli varlıklarını alıp evden dışarı çıktıklarını anlatıyor.



Bu arada patlama sebebiyle sokakta park etmiş pek çok araç yanarken, bazı arabaların da oluşan aşırı sıcak nedeniyle kullanılamadığı öğrenildi.



Başta San Bruno Hastanesi olmak üzere çevredeki pek çok hastanedeki doktor ve sağlık görevlisinin de televizyondan patlamayı öğrenir öğrenmez işlerinin başına döndükleri belirtildi.



