San Fransisco açıklarına yüzen ülke kurulacak

Silikon Vadisi zenginlerinden Peter Thiel, serbest piyasa kapitalizmini anlatan Ayn Rand’in kitabı Atlas Shrugged’tan etkilenmiş gibi... Zira Thiel geçtiğimiz günlerde The Seasteading Institute’a 1.25 milyon dolarlık bir kaynak aktardı. Söz konusu şirket uluslararası sularda yüzen bir koloni oluşturmayı hedefliyor. Böylece özgürlükçü düşünceye sahip insanlar kafa yapılarına daha uygun bir devlette yaşamlarını sürdürebilecek.Thiel, bir dergiye verdiği röpotajda hayalindeki projenin tamamlandığında bir deniz petrol platformuna benzeyeceğini ifade etti. Şirket yetkileri de inşa edilecek yeni yaşam alanlarının daha özgürlükçü bir ortam hazırlayacağını ve insanlara tercih ettikleri yönetim biçime uygun bir hayat sürmesi konusunda yardımcı olacağını belirtti.Projeye ilk yatırımını 2008 yılında gerçekleştiren Thiel, bu projeyle tüm dünyada kamu sektörü modellerinin çeşitleneceğini iddia etti.Okyanus üzerine inşa edilecek özgürlükçü ve kapitalist devlette sosyal yardımlaşma, asgari ücret gibi kavramların yer almayacağını ve silahlanma üzerine belli kısıtlamalar getirileceği açıklandı.2050 yılında on milyonlarca sakini bünyesinde barındırmayı hedefleyen yüzen devlet her birinde 270 civarında sakine ev sahipliği yapacak yüzlerce platformdan oluşacak.Projede yer alan Google mühendislerinden Patri Friedman ise yaptığı açıklamada gelecek yıl San Fransisco sahillerinde projenin ilk platformlarının inşa edileceğini açıkladı. Freidman, "Büyük fikirler ilk başta garip gelir" diye konuştu.Projeye ilk eleştiri Berkeley şehir planlamacılığı ve mimarlık öğretim görevlisi Margaret Crawford’tan geldi: Hiçbir şehir planlamacılığının yapılmadığı bu proje bana aptalca bir fikir gibi geliyor.Thiel ise projenin gerçekleştirilemeyeceğini savunan büyük çoğunluğu mahcup etmenin peşinde.