San Francisco'da film sahnesi gibi olay; bir kadın AK-47'yle aracın camından sarktı!

ABD’nin San Francisco şehrinde bir kadın, Cadillac marka aracın yolcu koltuğunda camdan elinde bir AK-47 silah tutarak sarktı. Kadının görüntülerinin incelenmesi üzerine polis aşırı hızlı giden araç ve kadın hakkında soruşturma başlattı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, kimliği belirtilmeyen kadının aşırı hızlı giden bir araçta elinde AK-47 silah tutarak camdan sarktığı görüntüler San Francisco Trafik Güvenliği internet sitesinde paylaşıldı.

Polis, söz konusu Cadillac marka araca el koyulduğunu duyururken kadın hakkında işlem başlatılıp başlatılmadığı bilinmiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan San Francisco Kamu Bilgilendirme Ofisi, aktif soruşturmanın sürmesi nedeniyle detay veremeyeceklerini belirtti.

California eyaleti, araç sürücülerinin başkasına göstermek üzere aşırı hız yapmasını “yasa dışı hız teşhiri” suçu olarak değerlendiriyor. Bu suçu işleyenlerin araçlarına el konulabiliyor ve 90 güne kadar hapis cezası verilebiliyor. Kadının elindeki silahın ise gerçek olduğu tespit edilirse ayrı bir suç olarak değerlendirilecek. California’da saldırı silahı taşımanın cezası 3 yıla kadar hapis cezası olabiliyor.

San Francisco şehrinde ABD’deki pek çok şehir gibi son zamanlarda silah suçları yaygınlaştı. 2021’de geçen yılın ilk altı ayına oranla iki kat daha fazla silahlı saldırı olayı gerçekleşti.