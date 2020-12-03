San Francisco'da apartmanlarda sigara içilmesi yasaklandı; esrar serbest

T24 Dış Haberler

ABD'nin California eyaletindeki San Francisco kentinin yerel yönetimi, pasif içicileri gerekçe göstererek apartmanlarda sigara içilmesini yasakladı.

Şehir yönetimi, apartmanlarda esrar içilmesine ise izin verileceğini belirtti.

Denetçiler Kurulu, 10 oya karşı 1 oy ile kararı yürürlüğe soktu. Orijinal tasarı apartmanlarda esrar içilmesini de yasaklıyordu ancak aktivistler bu durumda yasal olarak esrar içebilecekleri tek yerin de yasaklanmış olacağını söyleyerek tepki gösterdi. California yasalarına göre kamuya açık alanlarda esrar içmek yasak.

Denetçilerden Rafael Mandelman, "Tütün kullanıcıları direk apartmanlarının dışına çıkıp sigara içilmeye izin verilen alanları kullanabilir. Esrar kullanıcılarının ise yasal bir alternatifi yok" dedi.

San Francisco, ABD'de bu yönde bir düzenlemeyi yürürlüğe sokan en büyük şehir oldu. California'nın bölgelerinin 63'ünde apartmanlarda sigara içilmesi yasaklanmıştı