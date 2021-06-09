"San Francisco, ABD'de toplumsal bağışıklığı yakalayan ilk şehir olabilir"

Uzmanlar, Koronavirüs vakalarının ciddi oranda azaldığı San Francisco'nun ABD'nin toplumsal bağışıklığa ulaşan ilk şehri olabileceğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, California Üniversitesi'nden epidemoloji profesörü Dr. George Rutherford, San Francisco'da günlük ortalama 13.7 Koronavirüs vakası kaydedildiğini ancak bu vakaların vaka kümeleri oluşturacak kadar etkisi olmadığını söyledi.

Rutherford "İşte toplumsal bağışıklık buna benziyor. Az sayıda vaka olacak ama bunlar yayılmayacak" dedi.

Bilim insanları henüz toplumsal bağışıklığa ulaşmak için toplumda Covid-19'a bağışıklık oranının tam olarak kaç olması gerektiğini bilmiyor. Öte yandan Yale Tıp Fakltesi, virüsün yayılmasını zorlaştırmak için toplumun yüzde 60 ila 70'inin bağışıklığı olması gerektiğini belirtti.

San Francisco'da aşı olabilecek gruptaki insanların yaklaşık yüzde 80'i ilk doz, yüzde 68'i iki doz aşı oldu.