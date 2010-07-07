San Fermin festivali başladı

T24-

En gözde etkinliği boğaların sokaklarda koşturması olan festival, 9 gün sürecek. 150. yılını bulan etkinlik kapsamında, akşam arenaya çıkacak boğalar, her sabah kentin içindeki 825 metrelik yolda insanlarla birlikte koşturulacak. 18 yaşından küçüklerin katılmasına izin verilmediği koşularda, bugüne kadar 14 kişi hayatını kaybetti, 200’den fazla kişi yaralandı.Bu arada, festival boyunca toplam 523 kültürel etkinlik düzenleneceği açıklanırken, ekonomik krizden dolayı bütçenin geçen yıla oranla yüzde 20 oranında kısıtlandığı ve toplam 2,8 milyon avroluk bütçe ayrıldığı ifade edildi.Dünyanın birçok yerinden insanların festival için geldiği Pamplona’da 3 bin güvenlik görevlisinin görev başında olacağı duyuruldu.