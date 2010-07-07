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Dünya

San Fermin festivali başladı

İspanya'nın kuzeyindeki Navarra bölgesinin Pamplona kentinde, boğaların insanlarla birlikte sokakta koşturulmasıyla ünlü San Fermin festivali başladı.

07 Temmuz 2010 03:00

T24- Saatler 12.00’yi gösterdiğinde Belediye binasının balkonundan fırlatılan fişekle meydanda bulunan beyaz elbiseli, kırmızı fularlı binlerce kişi, festivalin başlamasını kutladı.



En gözde etkinliği boğaların sokaklarda koşturması olan festival, 9 gün sürecek. 150. yılını bulan etkinlik kapsamında, akşam arenaya çıkacak boğalar, her sabah kentin içindeki 825 metrelik yolda insanlarla birlikte koşturulacak. 18 yaşından küçüklerin katılmasına izin verilmediği koşularda, bugüne kadar 14 kişi hayatını kaybetti, 200’den fazla kişi yaralandı.


Bu arada, festival boyunca toplam 523 kültürel etkinlik düzenleneceği açıklanırken, ekonomik krizden dolayı bütçenin geçen yıla oranla yüzde 20 oranında kısıtlandığı ve toplam 2,8 milyon avroluk bütçe ayrıldığı ifade edildi.


Dünyanın birçok yerinden insanların festival için geldiği Pamplona’da 3 bin güvenlik görevlisinin görev başında olacağı duyuruldu.

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