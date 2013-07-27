San Diego taciz skandalıyla çalkalanıyor

6 Kasım 2012’de San Diego belediye başkanlığına seçilen, 3 Aralık’ta göreve başlayan Filner’in cinsel taciz skandalını ortaya çıkaran isim ise bir dönem şehir konseyinde görev alan Donna Frye.

Frye’ın açıklamalarından sonra, başka kadınlar da cinsel tacize uğradıklarını iddia ettiler. Bu iddialar sonrası San Diego Belediye Başkanı Bob Filner, cuma günü bir basın açıklaması yaptı ve kadınlara cinsel tacizde bulunduğunu kabul etti. Filner, kadınlara yaptığı saygısızlık yüzünden özür diledi ve profesyonel yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Filner, 5 Ağustos’ta terapi için kliniğe yatacağını, 19 Ağustos’ta sona erecek tedavi sonrası daha sağlıklı ve iyi bir insan olarak görevinin başına döneceğini belirtti.

Başta San Diego Demokrat Parti liderleri ve şehir konseyi üyeleri olmak üzere birçok isim, eski milletvekili, 20 yıl içinde San Diego’da göreve gelen ilk Demokrat belediye başkanı olan Filner’in istifasını istiyor.