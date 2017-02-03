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Spor

San Antonio'da en skorer Ersan

NBA'e bugün 9 maçla devam edilecek

03 Şubat 2017 19:10

hiladelphia 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Ersan İlyasova, takımının San Antonio Spurs'a 102-86 mağlup olduğu karşılaşmada 25 sayı, 10 ribauntluk performans sergileyerek "double double" yaptı.

NBA'e 4 maçla devam edildi. San Antonio Spurs, AT&T Center'da konuk ettiği Philadelphia 76ers karşısında 102-86 galip ayrıldı.

Son 9 maçta 7. galibiyetini alan San Antonio Spurs'ta Kawhi Leonard 19 sayı, 8 ribaunt ve Dewayne Dedmon ise 13 sayı, 10 ribauntla oynayarak galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sezon 31. kez sahadan mağlup ayrılan 76ers'ta Ersan İlyasova, kaydettiği 25 sayıyla mücadelenin en skorer oyuncusu oldu. 29 yaşındaki oyuncu, 10 da ribaunt alarak "double double"a imza attı. Konuk ekipte çift hanelere ulaşan diğer oyuncu ise 14 sayı atan Anadolu Efes'in eski oyuncusu Dario Saric oldu.

NBA'e 9 maçla devam edilecek

SONUÇLAR
Washington Wizards-Los Angeles Lakers: 116-108
Houston Rockets-Atlanta Hawks: 108-113
San Antonio Spurs-Philadelphia 76ers: 102-86
Los Angeles Clippers-Golden State Warriors:120-133

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